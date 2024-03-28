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АНАЛІТИКА

Удари по російських НПЗ: Росстат зафіксував обвал виробництва бензину

 

Після серії ударів по російських нафтопереробних заводах, що паралізували роботу великих підприємств "Роснефти" і "Лукойлу", випуск автомобільного бензину в країні впав на 7,4%.

Про це повідомляє The Moscow Times.

Згідно з даними Росстату, за тиждень, який завершився 24 березня, випуск автомобільного бензину в країні впав на 7,4% і становив 754,6 тис тонн.

"Тижнем раніше в Росії було вироблено 815,3 тис тонн бензину, за тиждень з 4 по 10 березня - 838,9 тис тонн. Таким чином, за три тижні економіка втратила 10,1% виробництва бензину. Випуск дизельного пального за той самий період просів на 3,9%, до 1,648 млн тонн", - йдеться в повідомленні.

Крім того, загрозу дефіциту палива Росія почала переговори з Білоруссю про імпорт бензину. Загалом наразі простоюють 14% потужностей первинної переробки нафти на російських НПЗ, з них майже 10% припадає на заводи, які виробляють автобензин і дизпаливо для внутрішнього ринку.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Росія
 

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