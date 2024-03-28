Ціни на нафту зросли в четвер після двох сесій падіння поспіль, оскільки інвестори переоцінили останні дані про запаси сирої нафти і бензину в США і повернулися до режиму покупок.

Травневі ф'ючерси на нафту марки Brent о 04:15 за Гринвічем подорожчали на 31 цент, або на 0,4%, до $86,40 за барель, в той час як більш активно торгуваний червневий контракт виріс на 32 центи, або на 0,4%, до $85,73. Термін дії травневого контракту закінчується в четвер.

Ф'ючерси на американську нафту WTI з поставкою в травні виросли на 39 центів, або на 0,50%, до 81,74 долара за барель.

Обидва еталони були на шляху до зростання третій місяць поспіль і зросли приблизно на 4,5% порівняно з минулим місяцем.

На попередній сесії ціни на нафту перебували під тиском після несподіваного зростання запасів сирої нафти і бензину в США минулого тижня, спричиненого збільшенням імпорту сирої нафти і млявим попитом на бензин, згідно з даними Адміністрації енергетичної інформації.

Однак зростання запасів нафти виявилося меншим, ніж прогнозував Американський інститут нафти.

"Ми... очікуємо, що запаси в США зростуть менше, ніж зазвичай, що відображає невеликий дефіцит на світовому ринку нафти", - зазначає Б'ярн Шилдроп, головний аналітик з сировинних товарів SEB Research. Ціни на нафту зростають, оскільки інвестори переоцінюють дані про запаси в США

"Це, ймовірно, надасть підтримку ціні на нафту марки Brent в майбутньому".

Підтримку цінам також надали показники завантаження нафтопереробних заводів США, які минулого тижня зросли на 0,9 відсоткових пункти.

Нещодавні розчаровуючі дані по інфляції підтверджують, що Федеральна резервна система США не буде знижувати короткострокову процентну ставку, заявив в середу глава ФРС, але він не виключив зниження ставок цього року.

"Ринок сходиться до того, що ФРС і Європейський центральний банк почнуть скорочення ставок в червні", - відзначають аналітики JPMorgan в своїй записці. Більш низькі процентні ставки підтримують попит на нафту.

Інвестори стежитимуть за результатами засідання наступного тижня Спільного моніторингового міністерського комітету Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) на тлі занепокоєння щодо поставок через геополітичні ризики.

ОПЕК+ навряд чи змінить політику щодо видобутку нафти до повноцінної зустрічі міністрів у червні, але будь-які ознаки того, що члени організації не дотримуватимуться поточних квот на видобуток, будуть розглядатися як "ведмежий" фактор, вважають аналітики ANZ Research.

"Відсутність угоди про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС продовжує підтримувати напруженість на Близькому Сході", - зазначають в ANZ.