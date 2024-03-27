Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нафта продовжує дешевшати, Brent торгується на рівні $85,2 за барель

 

Нафтові котирування знижуються вдень у середу на сигналах значного зростання запасів нафти в США.

Вартість травневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 13:33 EET знизилася на $0,45 (0,53%), до $85,18 за барель.

Ф'ючерси на WTI на травень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчали до цього часу на $0,42 (0,51%), до $81,20 за барель.

Напередодні Brent подешевшала на 0,6%, WTI - на 0,4%.

За даними Американського інституту нафти (API), запаси нафти в Штатах минулого тижня збільшилися на 9,337 млн барелів.

"Дані, опубліковані API, чинили тиск на ринок. Якщо вони підтвердяться даними Міненерго, зростання запасів буде рекордним із січня 2023 року", - написали аналітики ING.

Офіційні дані про резерви енергоносіїв у США будуть оприлюднені міністерством енергетики о 16:30 кв. Опитані Trading Economics аналітики очікують, що вони вкажуть на скорочення запасів нафти на 1,28 млн барелів.

Також учасники ринку очікують підсумків наступної зустрічі ОПЕК+, що відбудеться 3 квітня. Країни коаліції, як очікується, збережуть чинні обмеження видобутку.

Тим часом аналітики JPMorgan Chase відзначили, що ціни на нафту можуть перевищити $100 за барель, якщо нещодавнє скорочення видобутку в Росії не буде збалансовано іншими заходами.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,2273
  0,1157
 0,29
EUR
 1
 42,4420
  0,2491
 0,58

Курс обміну валют на сьогодні, 10:22
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,8833  0,09 0,24 39,4581  0,10 0,26
EUR 42,2074  0,06 0,14 42,9752  0,09 0,20

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,1500  0,26 0,65 39,1800  0,24 0,62
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес