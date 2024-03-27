Нафта продовжує дешевшати, Brent торгується на рівні $85,2 за барель

Нафтові котирування знижуються вдень у середу на сигналах значного зростання запасів нафти в США.

Вартість травневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 13:33 EET знизилася на $0,45 (0,53%), до $85,18 за барель.

Ф'ючерси на WTI на травень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчали до цього часу на $0,42 (0,51%), до $81,20 за барель.

Напередодні Brent подешевшала на 0,6%, WTI - на 0,4%.

За даними Американського інституту нафти (API), запаси нафти в Штатах минулого тижня збільшилися на 9,337 млн барелів.

"Дані, опубліковані API, чинили тиск на ринок. Якщо вони підтвердяться даними Міненерго, зростання запасів буде рекордним із січня 2023 року", - написали аналітики ING.

Офіційні дані про резерви енергоносіїв у США будуть оприлюднені міністерством енергетики о 16:30 кв. Опитані Trading Economics аналітики очікують, що вони вкажуть на скорочення запасів нафти на 1,28 млн барелів.

Також учасники ринку очікують підсумків наступної зустрічі ОПЕК+, що відбудеться 3 квітня. Країни коаліції, як очікується, збережуть чинні обмеження видобутку.

Тим часом аналітики JPMorgan Chase відзначили, що ціни на нафту можуть перевищити $100 за барель, якщо нещодавнє скорочення видобутку в Росії не буде збалансовано іншими заходами.