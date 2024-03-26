Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ціни на нафту залишаються стабільними, Brent близько $86,8 за барель

 

Нафта незначно дорожчає вдень у вівторок після активного зростання напередодні, інвестори оцінюють ситуацію з попитом і пропозицією на глобальному ринку.

Вартість травневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 13:24 EET підвищилася на 3 центи, до $86,78 за барель.

Ф'ючерси на WTI на травень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчали до цього часу на 10 центів, до $82,05 за барель.

Напередодні обидві марки подорожчали на 1,6%, перервавши серію зі знижень за підсумками трьох сесій поспіль.

Підтримку котируванням надають ескалація напруженості на Близькому Сході, а також атаки на російські НПЗ. Нафтопереробні потужності РФ унаслідок атак українських дронів скоротилися приблизно на 400 тис. барелів на добу, за оцінкою аналітиків StoneX.

Тим часом індійські НПЗ відмовляються приймати російську нафту, що перевозиться танкерами "Совкомфлоту", через санкційні ризики, повідомило агентство Bloomberg. Крім того, Індія призупинила закупівлі нафти у Венесуелі напередодні закінчення терміну дії винятку з американських санкцій у середині наступного місяця. У результаті індійські компанії почали шукати джерела поставок на інших ринках, що може підвищити конкуренцію і призвести до зростання котирувань, пише MarketWatch.

Аналітики Citigroup припустили, що Brent може протестувати позначку в $90 за барель у найближчі кілька тижнів, оскільки інвестфонди нарощують довгі позиції в нафтових контрактах.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,3430
  0,1132
 0,29
EUR
 1
 42,6911
  0,2013
 0,47

Курс обміну валют на сьогодні, 10:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,9777  0,18 0,48 39,5596  0,20 0,51
EUR 42,2654  0,20 0,47 43,0619  0,20 0,46

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,4050  0,26 0,65 39,4250  0,23 0,60
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес