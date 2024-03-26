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Ціни на нафту залишаються стабільними, Brent близько $86,8 за барель
15:05 26.03.2024 |
Нафта незначно дорожчає вдень у вівторок після активного зростання напередодні, інвестори оцінюють ситуацію з попитом і пропозицією на глобальному ринку.
Вартість травневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 13:24 EET підвищилася на 3 центи, до $86,78 за барель.
Ф'ючерси на WTI на травень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчали до цього часу на 10 центів, до $82,05 за барель.
Напередодні обидві марки подорожчали на 1,6%, перервавши серію зі знижень за підсумками трьох сесій поспіль.
Підтримку котируванням надають ескалація напруженості на Близькому Сході, а також атаки на російські НПЗ. Нафтопереробні потужності РФ унаслідок атак українських дронів скоротилися приблизно на 400 тис. барелів на добу, за оцінкою аналітиків StoneX.
Тим часом індійські НПЗ відмовляються приймати російську нафту, що перевозиться танкерами "Совкомфлоту", через санкційні ризики, повідомило агентство Bloomberg. Крім того, Індія призупинила закупівлі нафти у Венесуелі напередодні закінчення терміну дії винятку з американських санкцій у середині наступного місяця. У результаті індійські компанії почали шукати джерела поставок на інших ринках, що може підвищити конкуренцію і призвести до зростання котирувань, пише MarketWatch.
Аналітики Citigroup припустили, що Brent може протестувати позначку в $90 за барель у найближчі кілька тижнів, оскільки інвестфонди нарощують довгі позиції в нафтових контрактах.
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