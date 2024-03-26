АЗС продовжують коригувати ціни

Після швидкого підвищення в ОККО й WOG позаминулого тижня ринок зосередився на ретельному коригуванні цін. Зростання відбулося у переважній більшості мереж, надто ж відзначились дискаунтери, які спочатку не виявляли особливого ентузіазму.

Так, у мережі «Авантаж 7» вартість пального зросла найбільше в країні - на 1,50 грн/л - до 49,95 грн/л, як на бензин А-95, так і на ДП.

Здорожчало пальне й у іншого мешканця цінового дна - «БРСМ-Нафта». У нього А-95 здорожчав на 1,09 грн/л, до 50,60 грн/л, дизпальне - на 1,03 грн/л, до 50,34 грн/л. Відповідно до стратегії останнього часу оператор нерівномірно переглядав ціни у мережі. Так, А-95-й на АЗК у Черкаській області здорожчав на 1,80 грн/л (до 47,79 грн/л), тоді як у Закарпатській і Кіровоградській областях - на 0,80 грн/л (50,79 грн/л). Дизпальне найбільше здорожчало у Запорізькій області - на 1,50 грн/л, до 49,49 грн/л, найменше - у Черкаській, на 0,50 грн/л, до 48,49 грн/л.

На 1,50 грн/л зросла вартість бензину й у мережі «Укр-Петроль», до 50,50 грн/л. Дизель у цій мережі додав 1 грн/л, до 51,70 грн/л.

Цінова активність у мережах середнього цінового діапазону минулого тижня зменшилась, оскільки основний потенціал було вичерпано раніше.

У преміум-сегменті - майже без змін. Винятком став SOCAR, який додав до вартості пального на своїх АЗК 1 грн/л.

Станом на 25 березня різниця між цінами у преміум- і дискаунт-мережах зменшилася майже на 1 грн/л і становить 7,38 грн/л для бензину і 7,51 грн/л для дизельного пального.

Зі слів представників паливних компаній, попит на пальне залишається на низькому рівні. «Після здорожчання реалізація не впала, і це вже добре», - зазначили в одній із великих мереж.

Потішити рітейлерів наразі можна хіба що маржинальністю, яка зростає. Минулого тижня в середньому спред між гуртом і роздробом для бензину підвищився до 5,64 грн/л (+0,19 грн/л порівняно з тижнем раніше), для дизельного пального - до 6,96 грн/л (+0,37 грн/л).



