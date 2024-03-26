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АНАЛІТИКА

АЗС продовжують коригувати ціни

АЗС продовжують коригувати ціни

 

Після швидкого підвищення в ОККО й WOG позаминулого тижня ринок зосередився на ретельному коригуванні цін. Зростання відбулося у переважній більшості мереж, надто ж відзначились дискаунтери, які спочатку не виявляли особливого ентузіазму.

Так, у мережі «Авантаж 7» вартість пального зросла найбільше в країні - на 1,50 грн/л - до 49,95 грн/л, як на бензин А-95, так і на ДП.

Здорожчало пальне й у іншого мешканця цінового дна - «БРСМ-Нафта». У нього А-95 здорожчав на 1,09 грн/л, до 50,60 грн/л, дизпальне - на 1,03 грн/л, до 50,34 грн/л. Відповідно до стратегії останнього часу оператор нерівномірно переглядав ціни у мережі. Так, А-95-й на АЗК у Черкаській області здорожчав на 1,80 грн/л (до 47,79 грн/л), тоді як у Закарпатській і Кіровоградській областях - на 0,80 грн/л (50,79 грн/л). Дизпальне найбільше здорожчало у Запорізькій області - на 1,50 грн/л, до 49,49 грн/л, найменше - у Черкаській, на 0,50 грн/л, до 48,49 грн/л.

На 1,50 грн/л зросла вартість бензину й у мережі «Укр-Петроль», до 50,50 грн/л. Дизель у цій мережі додав 1 грн/л, до 51,70 грн/л.

Цінова активність у мережах середнього цінового діапазону минулого тижня зменшилась, оскільки основний потенціал було вичерпано раніше.

У преміум-сегменті - майже без змін. Винятком став SOCAR, який додав до вартості пального на своїх АЗК 1 грн/л.

Станом на 25 березня різниця між цінами у преміум- і дискаунт-мережах зменшилася майже на 1 грн/л і становить 7,38 грн/л для бензину і 7,51 грн/л для дизельного пального.

Зі слів представників паливних компаній, попит на пальне залишається на низькому рівні. «Після здорожчання реалізація не впала, і це вже добре», - зазначили в одній із великих мереж.

Потішити рітейлерів наразі можна хіба що маржинальністю, яка зростає. Минулого тижня в середньому спред між гуртом і роздробом для бензину підвищився до 5,64 грн/л (+0,19 грн/л порівняно з тижнем раніше), для дизельного пального - до 6,96 грн/л (+0,37 грн/л).


Роздрібні ціни на пальне в провідних мережах з 18 по 25 березня 2024 р., грн/л.

Компанія

А-95

А-95+

ДП

25.03.24

Зм.

25.03.24

Зм.

25.03.24

Зм.

ОККО

56,99

0,00

58,99

0,00

56,99

0,00

WOG

56,99

0,00

58,99

0,00

56,99

0,00

Авіас

51,41

0,96

51,77

0,16

52,40

0,55

Укрнафта

51,90

0,50

53,90

0,50

52,90

0,50

UPG

52,90

0,40

54,90

0,40

52,40

0,40

AMIC

54,01

0,29

55,26

0,00

54,14

0,28

Shell

56,42

0,60

59,49

0,00

56,49

0,60

SOCAR

58,99

1,00

59,99

0,00

58,99

1,00

БРСМ-Нафта

50,60

1,09

    

50,34

1,03

KLO

54,49

1,00

55,99

0,90

55,59

0,50

Автотранс

53,98

0,00

    

53,98

0,00

BVS

53,99

0,50

55,99

0,50

53,99

0,50

Chipo

51,87

0,39

    

51,66

0,39

Авантаж 7

49,95

1,50

    

49,95

1,50

Prime

51,00

0,50

    

52,65

0,50

Укр-Петроль

50,50

1,50

    

51,70

1,00

Рур груп

51,99

0,50

    

52,99

1,50

Mango

51,29

0,80

    

51,57

0,56

Ovis

52,99

1,00

55,49

0,00

52,99

1,00

VST

52,40

0,50

    

50,90

0,10

Marshal

50,90

1,00

53,90

0,00

50,90

1,00

Маркет

49,99

0,50

    

49,49

0,50

Олас

49,99

0,49

    

49,99

0,49

VostokGaz

51,49

0,50

    

51,99

1,00

Neftek

54,49

0,50

57,49

0,50

54,49

0,50

Кворум

50,98

0,00

    

51,48

0,50

ZOG

50,50

0,00

52,00

0,00

52,50

0,00

Катрал

52,99

1,00

    

51,99

1,00

Green Wave

51,80

0,90

    

52,30

0,90

RLS

49,70

0,00

53,00

0,50

49,80

0,00

Фактор

49,90

1,40

    

48,00

0,50

Середня ціна в Україні

53,32

0,56

56,68

0,26

53,68

0,51
За матеріалами: EnKorr
 

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EUR -  - - -  - -

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