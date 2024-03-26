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АЗС продовжують коригувати ціни
21:44 25.03.2024 |
Після швидкого підвищення в ОККО й WOG позаминулого тижня ринок зосередився на ретельному коригуванні цін. Зростання відбулося у переважній більшості мереж, надто ж відзначились дискаунтери, які спочатку не виявляли особливого ентузіазму.
Так, у мережі «Авантаж 7» вартість пального зросла найбільше в країні - на 1,50 грн/л - до 49,95 грн/л, як на бензин А-95, так і на ДП.
Здорожчало пальне й у іншого мешканця цінового дна - «БРСМ-Нафта». У нього А-95 здорожчав на 1,09 грн/л, до 50,60 грн/л, дизпальне - на 1,03 грн/л, до 50,34 грн/л. Відповідно до стратегії останнього часу оператор нерівномірно переглядав ціни у мережі. Так, А-95-й на АЗК у Черкаській області здорожчав на 1,80 грн/л (до 47,79 грн/л), тоді як у Закарпатській і Кіровоградській областях - на 0,80 грн/л (50,79 грн/л). Дизпальне найбільше здорожчало у Запорізькій області - на 1,50 грн/л, до 49,49 грн/л, найменше - у Черкаській, на 0,50 грн/л, до 48,49 грн/л.
На 1,50 грн/л зросла вартість бензину й у мережі «Укр-Петроль», до 50,50 грн/л. Дизель у цій мережі додав 1 грн/л, до 51,70 грн/л.
Цінова активність у мережах середнього цінового діапазону минулого тижня зменшилась, оскільки основний потенціал було вичерпано раніше.
У преміум-сегменті - майже без змін. Винятком став SOCAR, який додав до вартості пального на своїх АЗК 1 грн/л.
Станом на 25 березня різниця між цінами у преміум- і дискаунт-мережах зменшилася майже на 1 грн/л і становить 7,38 грн/л для бензину і 7,51 грн/л для дизельного пального.
Зі слів представників паливних компаній, попит на пальне залишається на низькому рівні. «Після здорожчання реалізація не впала, і це вже добре», - зазначили в одній із великих мереж.
Потішити рітейлерів наразі можна хіба що маржинальністю, яка зростає. Минулого тижня в середньому спред між гуртом і роздробом для бензину підвищився до 5,64 грн/л (+0,19 грн/л порівняно з тижнем раніше), для дизельного пального - до 6,96 грн/л (+0,37 грн/л).
Роздрібні ціни на пальне в провідних мережах з 18 по 25 березня 2024 р., грн/л.
|
Компанія
|
А-95
|
А-95+
|
ДП
|
25.03.24
|
Зм.
|
25.03.24
|
Зм.
|
25.03.24
|
Зм.
|
ОККО
|
56,99
|
0,00
|
58,99
|
0,00
|
56,99
|
0,00
|
WOG
|
56,99
|
0,00
|
58,99
|
0,00
|
56,99
|
0,00
|
Авіас
|
51,41
|
0,96
|
51,77
|
0,16
|
52,40
|
0,55
|
Укрнафта
|
51,90
|
0,50
|
53,90
|
0,50
|
52,90
|
0,50
|
UPG
|
52,90
|
0,40
|
54,90
|
0,40
|
52,40
|
0,40
|
AMIC
|
54,01
|
0,29
|
55,26
|
0,00
|
54,14
|
0,28
|
Shell
|
56,42
|
0,60
|
59,49
|
0,00
|
56,49
|
0,60
|
SOCAR
|
58,99
|
1,00
|
59,99
|
0,00
|
58,99
|
1,00
|
БРСМ-Нафта
|
50,60
|
1,09
|
50,34
|
1,03
|
KLO
|
54,49
|
1,00
|
55,99
|
0,90
|
55,59
|
0,50
|
Автотранс
|
53,98
|
0,00
|
53,98
|
0,00
|
BVS
|
53,99
|
0,50
|
55,99
|
0,50
|
53,99
|
0,50
|
Chipo
|
51,87
|
0,39
|
51,66
|
0,39
|
Авантаж 7
|
49,95
|
1,50
|
49,95
|
1,50
|
Prime
|
51,00
|
0,50
|
52,65
|
0,50
|
Укр-Петроль
|
50,50
|
1,50
|
51,70
|
1,00
|
Рур груп
|
51,99
|
0,50
|
52,99
|
1,50
|
Mango
|
51,29
|
0,80
|
51,57
|
0,56
|
Ovis
|
52,99
|
1,00
|
55,49
|
0,00
|
52,99
|
1,00
|
VST
|
52,40
|
0,50
|
50,90
|
0,10
|
Marshal
|
50,90
|
1,00
|
53,90
|
0,00
|
50,90
|
1,00
|
Маркет
|
49,99
|
0,50
|
49,49
|
0,50
|
Олас
|
49,99
|
0,49
|
49,99
|
0,49
|
VostokGaz
|
51,49
|
0,50
|
51,99
|
1,00
|
Neftek
|
54,49
|
0,50
|
57,49
|
0,50
|
54,49
|
0,50
|
Кворум
|
50,98
|
0,00
|
51,48
|
0,50
|
ZOG
|
50,50
|
0,00
|
52,00
|
0,00
|
52,50
|
0,00
|
Катрал
|
52,99
|
1,00
|
51,99
|
1,00
|
Green Wave
|
51,80
|
0,90
|
52,30
|
0,90
|
RLS
|
49,70
|
0,00
|
53,00
|
0,50
|
49,80
|
0,00
|
Фактор
|
49,90
|
1,40
|
48,00
|
0,50
|
Середня ціна в Україні
|
53,32
|
0,56
|
56,68
|
0,26
|
53,68
|
0,51
|
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