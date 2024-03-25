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АНАЛІТИКА

За 28 грн/л: роздрібні ціни на газ знову зросли

За 28 грн/л: роздрібні ціни на газ знову зросли

 

З 18 по 25 березня вартість скрапленого газу на стелах АЗК зросла на 0,21 грн/л, до 28,11 грн/л. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».

Наприкінці тижня великі паливні мережі - ОККО і WOG - збільшили вартість газу на 0,50 грн/л, до 29,49 грн/л і 29,48 грн/л. Аналогічний маневр здійснила на вихідних і мережа SOCAR.

Також на 0,50 грн/л здорожчав ресурс в «Авантаж 7», до 26,45 грн/л. Меншими темпами вартість зростала в інших операторів (див. табл.).

Динаміку цін на роздрібному ринку обумовлено збільшенням вартості газу на аукціоні й високим валютним курсом. Нагадаємо, на аукціоні внутрішніх виробників минулого тижня газ здорожчав на 778 грн/т (0,42 грн/л), а ось із початку березня вартість зросла на 1 742 грн/т (або 0,94 грн/л). Водночас курс долара до гривні за тиждень зріс на 0,25 грн/$, за 25 днів березня - на 0,8 грн/$ (+2%).

Крім того, через посилення контролю митниці за постачаннями скрапленого газу з Польщі з сертифікатами походження EUR.1 на ринку стало менше пропозицій дешевого газу російського походження, а відповідно середня ціна на імпортні партії зросла. Як раніше повідомляв enkorr, вартість автомобільних партій такого газу з Польщі з урахуванням ціни на транспортування до українського кордону зросла на $10-63/т, що еквівалентно 0,25-1,6 грн/л.

Ще одним поштовхом до збільшення вартості ресурсу на стелі є зменшення спреду між закупівельною й роздрібною цінами на газ.

Зі слів представників паливних компаній, найближчим часом слід очікувати подальшого зростання цін на автогаз як у преміальних мережах, так і у дискаунтерів.

«Газ може додати 0,30-0,50 грн/л або й більше залежно від конкурентного середовища і собівартості ресурсу», - зазначили в одній із мереж. Частина опитаних операторів вважає, що ціни втримаються у рамках 30 грн/л, інші прогнозують зростання вище. «З одного боку, мертвий сезон, попит мінімальний, з іншого - маржа відчутно скоротилася під тиском гуртових цін, тому ціни зростатимуть далі. Можливо, навіть неоднорідно у регіонах у межах однієї компанії», - вважає представник великої мережі.

Зміна роздрібних цін на автогаз з 18-го по 25 березня 2024 р., грн/л:

Мережа

Вартість

25.03.24

Зміна до 18.03.24

ОККО

29,49

0,50

SOCAR

29,49

0,50

WOG

29,48

0,50

KLO

28,99

0,30

Mango

28,53

0,50

Neftek

28,49

0,00

Shell

28,39

0,00

Рур груп

28,00

0,00

ZOG

28,00

-0,50

VostokGaz

27,99

0,00

AMIC

27,80

-0,06

UPG

27,74

0,03

BVS

27,69

0,00

Автотранс

27,68

0,00

Авіас

27,55

-0,02

Укрнафта

27,40

0,00

Олас

27,30

0,31

Chipo

27,29

0,17

БРСМ-Нафта

27,03

0,14

Ovis

26,99

0,00

Кворум

26,98

0,00

Катрал

26,97

0,00

VST

26,80

0,10

RLS

26,70

0,00

Marshal

26,56

0,08

Авантаж 7

26,45

0,50

Green Wave

26,30

0,00

Середня ціна:

28,11

0,21
За матеріалами: EnKorr
 

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