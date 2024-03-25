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За 28 грн/л: роздрібні ціни на газ знову зросли
15:59 25.03.2024 |
З 18 по 25 березня вартість скрапленого газу на стелах АЗК зросла на 0,21 грн/л, до 28,11 грн/л. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».
Наприкінці тижня великі паливні мережі - ОККО і WOG - збільшили вартість газу на 0,50 грн/л, до 29,49 грн/л і 29,48 грн/л. Аналогічний маневр здійснила на вихідних і мережа SOCAR.
Також на 0,50 грн/л здорожчав ресурс в «Авантаж 7», до 26,45 грн/л. Меншими темпами вартість зростала в інших операторів (див. табл.).
Динаміку цін на роздрібному ринку обумовлено збільшенням вартості газу на аукціоні й високим валютним курсом. Нагадаємо, на аукціоні внутрішніх виробників минулого тижня газ здорожчав на 778 грн/т (0,42 грн/л), а ось із початку березня вартість зросла на 1 742 грн/т (або 0,94 грн/л). Водночас курс долара до гривні за тиждень зріс на 0,25 грн/$, за 25 днів березня - на 0,8 грн/$ (+2%).
Крім того, через посилення контролю митниці за постачаннями скрапленого газу з Польщі з сертифікатами походження EUR.1 на ринку стало менше пропозицій дешевого газу російського походження, а відповідно середня ціна на імпортні партії зросла. Як раніше повідомляв enkorr, вартість автомобільних партій такого газу з Польщі з урахуванням ціни на транспортування до українського кордону зросла на $10-63/т, що еквівалентно 0,25-1,6 грн/л.
Ще одним поштовхом до збільшення вартості ресурсу на стелі є зменшення спреду між закупівельною й роздрібною цінами на газ.
Зі слів представників паливних компаній, найближчим часом слід очікувати подальшого зростання цін на автогаз як у преміальних мережах, так і у дискаунтерів.
«Газ може додати 0,30-0,50 грн/л або й більше залежно від конкурентного середовища і собівартості ресурсу», - зазначили в одній із мереж. Частина опитаних операторів вважає, що ціни втримаються у рамках 30 грн/л, інші прогнозують зростання вище. «З одного боку, мертвий сезон, попит мінімальний, з іншого - маржа відчутно скоротилася під тиском гуртових цін, тому ціни зростатимуть далі. Можливо, навіть неоднорідно у регіонах у межах однієї компанії», - вважає представник великої мережі.
Зміна роздрібних цін на автогаз з 18-го по 25 березня 2024 р., грн/л:
|
Мережа
|
Вартість
|
25.03.24
|
Зміна до 18.03.24
|
ОККО
|
29,49
|
0,50
|
SOCAR
|
29,49
|
0,50
|
WOG
|
29,48
|
0,50
|
KLO
|
28,99
|
0,30
|
Mango
|
28,53
|
0,50
|
Neftek
|
28,49
|
0,00
|
Shell
|
28,39
|
0,00
|
Рур груп
|
28,00
|
0,00
|
ZOG
|
28,00
|
-0,50
|
VostokGaz
|
27,99
|
0,00
|
AMIC
|
27,80
|
-0,06
|
UPG
|
27,74
|
0,03
|
BVS
|
27,69
|
0,00
|
Автотранс
|
27,68
|
0,00
|
Авіас
|
27,55
|
-0,02
|
Укрнафта
|
27,40
|
0,00
|
Олас
|
27,30
|
0,31
|
Chipo
|
27,29
|
0,17
|
БРСМ-Нафта
|
27,03
|
0,14
|
Ovis
|
26,99
|
0,00
|
Кворум
|
26,98
|
0,00
|
Катрал
|
26,97
|
0,00
|
VST
|
26,80
|
0,10
|
RLS
|
26,70
|
0,00
|
Marshal
|
26,56
|
0,08
|
Авантаж 7
|
26,45
|
0,50
|
Green Wave
|
26,30
|
0,00
|
Середня ціна:
|
28,11
|
0,21
|
|
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