За 28 грн/л: роздрібні ціни на газ знову зросли

З 18 по 25 березня вартість скрапленого газу на стелах АЗК зросла на 0,21 грн/л, до 28,11 грн/л. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».

Наприкінці тижня великі паливні мережі - ОККО і WOG - збільшили вартість газу на 0,50 грн/л, до 29,49 грн/л і 29,48 грн/л. Аналогічний маневр здійснила на вихідних і мережа SOCAR.

Також на 0,50 грн/л здорожчав ресурс в «Авантаж 7», до 26,45 грн/л. Меншими темпами вартість зростала в інших операторів (див. табл.).

Динаміку цін на роздрібному ринку обумовлено збільшенням вартості газу на аукціоні й високим валютним курсом. Нагадаємо, на аукціоні внутрішніх виробників минулого тижня газ здорожчав на 778 грн/т (0,42 грн/л), а ось із початку березня вартість зросла на 1 742 грн/т (або 0,94 грн/л). Водночас курс долара до гривні за тиждень зріс на 0,25 грн/$, за 25 днів березня - на 0,8 грн/$ (+2%).

Крім того, через посилення контролю митниці за постачаннями скрапленого газу з Польщі з сертифікатами походження EUR.1 на ринку стало менше пропозицій дешевого газу російського походження, а відповідно середня ціна на імпортні партії зросла. Як раніше повідомляв enkorr, вартість автомобільних партій такого газу з Польщі з урахуванням ціни на транспортування до українського кордону зросла на $10-63/т, що еквівалентно 0,25-1,6 грн/л.

Ще одним поштовхом до збільшення вартості ресурсу на стелі є зменшення спреду між закупівельною й роздрібною цінами на газ.

Зі слів представників паливних компаній, найближчим часом слід очікувати подальшого зростання цін на автогаз як у преміальних мережах, так і у дискаунтерів.

«Газ може додати 0,30-0,50 грн/л або й більше залежно від конкурентного середовища і собівартості ресурсу», - зазначили в одній із мереж. Частина опитаних операторів вважає, що ціни втримаються у рамках 30 грн/л, інші прогнозують зростання вище. «З одного боку, мертвий сезон, попит мінімальний, з іншого - маржа відчутно скоротилася під тиском гуртових цін, тому ціни зростатимуть далі. Можливо, навіть неоднорідно у регіонах у межах однієї компанії», - вважає представник великої мережі.

Зміна роздрібних цін на автогаз з 18-го по 25 березня 2024 р., грн/л:

Мережа Вартість 25.03.24 Зміна до 18.03.24 ОККО 29,49 0,50 SOCAR 29,49 0,50 WOG 29,48 0,50 KLO 28,99 0,30 Mango 28,53 0,50 Neftek 28,49 0,00 Shell 28,39 0,00 Рур груп 28,00 0,00 ZOG 28,00 -0,50 VostokGaz 27,99 0,00 AMIC 27,80 -0,06 UPG 27,74 0,03 BVS 27,69 0,00 Автотранс 27,68 0,00 Авіас 27,55 -0,02 Укрнафта 27,40 0,00 Олас 27,30 0,31 Chipo 27,29 0,17 БРСМ-Нафта 27,03 0,14 Ovis 26,99 0,00 Кворум 26,98 0,00 Катрал 26,97 0,00 VST 26,80 0,10 RLS 26,70 0,00 Marshal 26,56 0,08 Авантаж 7 26,45 0,50 Green Wave 26,30 0,00 Середня ціна: 28,11 0,21



