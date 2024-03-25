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АНАЛІТИКА

Нафта продовжує дорожчати, Brent торгується на рівні $85,9 за барель

 

Ціни на нафту зростають вдень у понеділок на тлі посилення геополітичної напруженості та стурбованості щодо перебоїв поставок на світовий ринок.

Вартість травневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 12:42 EET підвищилася на $0,48 (0,56%), до $85,91 за барель.

Ф'ючерси на WTI на травень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчали до цього часу на $0,49 (0,61%), до $81,12 за барель.

Як повідомлялося, єменські хусити в суботу запустили чотири протикорабельні балістичні ракети в район проходження нафтового танкера Huang Pu, який належав Китаю та йшов у Червоному морі під панамським прапором.

Підвищувальний тиск на котирування також чинять обмеження на видобуток країнами ОПЕК+ і атаки українських дронів на російські НПЗ, які, за оцінкою низки експертів, призвели до скорочення обсягів нафтоперероблення в РФ більш ніж на 10%, пише Trading Economics.

"Енергетичний ринок отримує деяку підтримку за рахунок перебоїв поставок і геополітичної напруженості", - зазначив Оле Хансен із Saxo Bank A/S.

Тим часом дані нафтосервісної компанії Baker Hughes засвідчили, що за минулий тиждень кількість діючих нафтових бурових установок у США знизилася на одну і становила 509 одиниць. Кількість газових установок тим часом опустилося на чотири, до 112.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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