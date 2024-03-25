Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нафта зростає, оскільки підвищені геополітичні ризики загострюють проблеми з постачанням

 

Ціни на нафту зросли на початку торгів в Азії в понеділок на тлі побоювань щодо скорочення світової пропозиції через ескалацію конфліктів на Близькому Сході та між Росією та Україною, в той час як скорочення кількості бурових установок в США посилило тиск на ціни в бік підвищення.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 05:59 EET зросли на 52 центи, або на 0,6%, до 85,95 долара за барель. Ф'ючерси на американську нафту подорожчали на 55 центів, або на 0,7%, до 81,18 долара за барель.

Минулого тижня обидва бенчмарки впали менш ніж на 1% порівняно з попереднім тижнем. Сильніший долар США, який виріс приблизно на 1% за останній тиждень, стримував ціни.

"Ескалація геополітичної напруженості в поєднанні зі збільшенням кількості нападів на енергетичні об'єкти в Росії та Україні, а також розвіяні надії на припинення вогню на Близькому Сході викликали занепокоєння щодо світових поставок нафти", - сказав Хіроюкі Кікукава, президент NS Trading, підрозділу Nissan Securities.

Тим часом, за даними енергетичної компанії Baker Hughes, минулого тижня кількість нафтових бурових установок в США скоротилася на одну до 509, що свідчить про зниження майбутніх поставок.

Москва запустила 57 ракет і безпілотників під час атаки, яка також була спрямована на столицю України Київ, через два дні після найбільшого повітряного бомбардування енергетичної системи України за більш ніж два роки повномасштабної війни, заявив Київ.

Цей крок послідував за нещодавніми атаками України на російську нафтову інфраструктуру, причому щонайменше сім нафтопереробних заводів стали мішенню для безпілотників лише цього місяця.

"Перебої в роботі нафтопереробних заводів у Росії створили додатковий тиск на паливні ринки, що призвело до зростання попиту на наявні вантажі сирої нафти", - зазначають аналітики ANZ Research, додаючи, що постраждало близько 12% всіх нафтопереробних потужностей Росії.

Індійські нафтопереробні заводи відмовляються приймати російську нафту, що перевозиться танкерами ПАТ "Совкомфлот", через санкції США, що також посилює напруженість на світовому ринку, зазначає ANZ.

На Близькому Сході ізраїльські війська в неділю взяли в облогу ще дві лікарні в Газі, заблокувавши медичні бригади під шквальним вогнем, повідомив Палестинський Червоний Півмісяць. Ізраїль заявив, що взяв у полон 480 бойовиків під час безперервних зіткнень у головній лікарні Гази "Аль-Шифа".

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив у п'ятницю прем'єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньяху, що Ізраїль ризикує опинитися в глобальній ізоляції, якщо атакує палестинське місто Рафах в секторі Газа.

В іншому місці на Близькому Сході, американські війська знищили шість безпілотних літальних апаратів Хуті над південною частиною Червоного моря після того, як угруповання запустило чотири протикорабельні балістичні ракети в бік китайського нафтового танкера, повідомило в суботу Центральне командування США.

За матеріалами: investing.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,9075
  0,0159
 0,04
EUR
 1
 42,1252
  0,3441
 0,81

Курс обміну валют на сьогодні, 10:24
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,7928  0,15 0,40 39,3600  0,20 0,51
EUR 42,0680  0,04 0,10 42,8632  0,07 0,17

Міжбанківський ринок на 22.03.24, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,7500  0,14 0,36 38,8100  0,11 0,28
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес