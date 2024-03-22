Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Кабмін ініціював підвищення акцизів на пальне до рівня ЄС

 

Кабінет Міністрів пропонує щорічно підвищувати ставки акцизного податку на пальне, поки вони не зростуть до мінімального рівня, встановленого в ЄС.

Відповідний законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу щодо наближення законодавства України до законодавства ЄС в частині акцизного податку" Кабмін схвалив на засіданні Кабміну у п'ятницю, 22 березня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Законопроєктом пропонується встановити нові розміри ставок акцизного податку на пальне з огляду на їх мінімальний рівень, передбачений Директивою 2003/96/ЄС, які набиратимуть чинності з 2028 року. Водночас, встановлюється графік щорічного збільшення таких ставок з 1 липня 2024 року до кінця 2027 року.

Перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк оприлюднив графік підвищення ставок.

Кабмін ініціював підвищення акцизів на пальне до рівня ЄС

 

"Це законопроєкт, після цього він ще має пройти парламент", - написав депутат у Telegram.

Серед іншого, цим законопроєктом також пропонується уточнити термін "середньозважена роздрібна ціна продажу сигарет" для оподаткування, а також підвищити розмір ставки акцизного податку для проміжних алкогольних продуктів (міцністю від 1,2% до 22%) з 8,42 до 12,23 грн за 1 л (на 3,81 грн, до рівня розміру діючої ставки на вина ігристі та вина газовані, зброджені напої, вина (напої) ароматизовані ігристі (газовані).
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,9075
  0,0159
 0,04
EUR
 1
 42,1252
  0,3441
 0,81

Курс обміну валют на сьогодні, 10:47
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,6389  0,13 0,33 39,1611  0,16 0,41
EUR 42,0267  0,22 0,53 42,7907  0,20 0,47

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,7500  0,14 0,36 38,8100  0,11 0,28
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес