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Кабмін ініціював підвищення акцизів на пальне до рівня ЄС
17:19 22.03.2024 |
Кабінет Міністрів пропонує щорічно підвищувати ставки акцизного податку на пальне, поки вони не зростуть до мінімального рівня, встановленого в ЄС.
Відповідний законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу щодо наближення законодавства України до законодавства ЄС в частині акцизного податку" Кабмін схвалив на засіданні Кабміну у п'ятницю, 22 березня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.
Законопроєктом пропонується встановити нові розміри ставок акцизного податку на пальне з огляду на їх мінімальний рівень, передбачений Директивою 2003/96/ЄС, які набиратимуть чинності з 2028 року. Водночас, встановлюється графік щорічного збільшення таких ставок з 1 липня 2024 року до кінця 2027 року.
Перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк оприлюднив графік підвищення ставок.
"Це законопроєкт, після цього він ще має пройти парламент", - написав депутат у Telegram.
Серед іншого, цим законопроєктом також пропонується уточнити термін "середньозважена роздрібна ціна продажу сигарет" для оподаткування, а також підвищити розмір ставки акцизного податку для проміжних алкогольних продуктів (міцністю від 1,2% до 22%) з 8,42 до 12,23 грн за 1 л (на 3,81 грн, до рівня розміру діючої ставки на вина ігристі та вина газовані, зброджені напої, вина (напої) ароматизовані ігристі (газовані).
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