Нафта дешевшає на можливому припиненні вогню в Газі та міцному доларі

Ціни на нафту знизилися в п'ятницю через можливість близького припинення вогню в Газі, що може зменшити геополітичну напруженість на Близькому Сході, в той час як сильніший долар і падіння попиту на бензин в США також вплинули на ціни.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 04:03 EET подешевшали на 42 центи, або на 0,5%, до $85,36 за барель. Ф'ючерси на американську нафту подешевшали на 40 центів, або на 0,5%, до 80,67 долара за барель.

Обидва контракти закінчать тиждень без змін, після зростання більш ніж на 3% минулого тижня.

Нафта торгується нижче на повідомленнях про проект резолюції ООН, що закликає до припинення вогню в Газі, а також на тлі чергової хвилі фіксації прибутку, пише аналітик ІГ Тоні Сікамор в своїй записці.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив у четвер, що вважає, що переговори в Катарі можуть привести до укладення угоди про припинення вогню в Газі між Ізраїлем і ХАМАС, що зменшить геополітичні ризики в регіоні.

Блінкен зустрівся з міністрами закордонних справ арабських країн і президентом Єгипту Абдель Фаттахом ас-Сісі в Каїрі під час переговорів у Катарі, в центрі яких було перемир'я тривалістю близько шести тижнів.

У Сполучених Штатах, найбільшому споживачі нафти у світі, запаси бензину, що є індикатором попиту, вперше за три тижні впали нижче 9 мільйонів барелів, що вказує на можливе уповільнення попиту на нафту.

Але консалтингова компанія FGE заявила, що попередні щотижневі дані за першу половину березня, які показали, що наземні запаси нафти і основних нафтопродуктів на найбільших нафтових хабах світу впали майже на 12 мільйонів барелів, порівняно із середнім показником 2015-2019 років на рівні 6 мільйонів барелів, можуть бути "бугаєвими" для нафти.

Тим часом, долар США, який торгується обернено пропорційно до цін на нафту, зміцнився після несподіваного зниження процентної ставки Швейцарським національним банком, що посилило глобальні настрої щодо ризиків.

Сильніший долар робить нафту дорожчою для інвесторів, які тримають інші валюти, що знижує попит.