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АНАЛІТИКА

Нафта слабо дешевшає, Brent торгується у $85,6 за барель

 

Ціни на нафту еталонних марок помірно опускаються в четвер, інвестори продовжують оцінювати дані про запаси пального в США і підсумки березневого засідання Федеральної резервної системи (ФРС).

Вартість травневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 13:26 EET знизилася на $0,31 (0,36%), до $85,64 за барель.

Ф'ючерси на WTI на травень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшали на цей час на $0,32 (0,39%), до $80,95 за барель.

Напередодні Brent подешевшала на 1,6%, WTI - на 1,8%.

Як стало відомо в середу, комерційні запаси нафти в США минулого тижня скоротилися на 1,952 млн барелів, рекордними темпами за два місяці. Це стало несподіванкою для аналітиків, які загалом прогнозували зростання на 13 тис. барелів, за даними Trading Economics.

Резерви бензину впали на 3,31 млн барелів, дистилятів - зросли на 624 тис. барелів. Експерти в середньому очікували зниження запасів бензину на 1,35 млн барелів, дистилятів - на 87 тис. барелів.

Водночас Федрезерв напередодні очікувано зберіг відсоткову ставку за федеральними кредитними коштами (federal funds rate) на рівні 5,25-5,5% річних. Медіанний прогноз керівників ФРС, як і раніше, передбачає, що базова процентна ставка до кінця 2024 року становитиме 4,6%, тобто буде знижена на 75 базисних пунктів (б.п.) з поточного рівня, тричі по 25 б.п.

"Є ознаки того, що ралі на ринку нафти видихнулося, проте нафта та ринок загалом підбадьорилися після того, як Федрезерв зберіг прогноз трьох знижень ставок цього року", - написав аналітик ING Groep Уоррен Паттерсон.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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