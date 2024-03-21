Нафта відновлюється після несподіваного падіння запасів нафти та бензину в США

Ціни на нафту відновилися в четвер, оскільки скорочення запасів нафти і бензину в США надало підтримку, незважаючи на ознаки того, що Федеральна резервна система США може довше утримувати процентні ставки на високому рівні.

Травневі ф'ючерси на нафту марки Brent о 06:00 EET виросли на 55 центів, або на 0,6%, до 86,50 доларів за барель після падіння на 1,6% в середу.

Ф'ючерси на нафту WTI на травень виросли на 47 центів, або на 0,6%, до 81,74 долара за барель, після падіння на 1,8% на попередній сесії.

Запаси нафти в Сполучених Штатах, найбільшому споживачі нафти в світі, скорочуються другий тиждень поспіль, повідомило в середу Управління енергетичної інформації США (EIA).

За тиждень, що закінчився 15 березня, запаси несподівано скоротилися на 2 мільйони барелів до 445 мільйонів барелів, всупереч очікуванням аналітиків, опитаних агентством Reuters, які прогнозували зростання на 13 000 барелів. [EIA/S].

"Схоже, що бугаєва мантра все ще залишається незмінною, з черговим несподіваним скороченням запасів нафти в США минулого тижня, в той час як учасники ринку продовжують оцінювати ризики подальших перебоїв у постачанні на російсько-українському фронті", - сказав Єп Чжун Ронг, ринковий стратег в IG.

Запаси скоротилися на тлі зростання експорту та збільшення обсягів переробки нафтопереробними заводами. Запаси бензину скорочуються сьомий тиждень поспіль - на 3,3 млн барелів до 230,8 млн барелів, що свідчить про стабільно високий попит на пальне.

Переробка нафти на нафтопереробних заводах збільшилась на 127 000 барелів на добу, а коефіцієнт використання потужностей зріс.

Дані по запасах надали деяку підтримку ринку після того, як напередодні ціни знизились на змішаних прогнозах ФРС.

Хоча в середу центральний банк США зберіг процентні ставки в діапазоні 5,25% - 5,50%, політики ледве дотримались прогнозу щодо трьох знижень ставок цього року, що свідчить про те, що вартість запозичень може довше залишатись високою.

Більш високі ставки протягом тривалого періоду можуть означати зниження економічного зростання, що вплине на майбутній попит на паливо.

Але постійні занепокоєння щодо того, як українські атаки на російські нафтопереробні заводи вплинуть на світові поставки нафти, також підтримують ціни.

"Ринок залишається настороженим через поточні проблеми з пропозицією. Українські удари безпілотників, які вивели з ладу 12% загальних нафтопереробних потужностей Росії, ймовірно, посилять тиск на ринок на тлі триваючих скорочень з боку ОПЕК", - йдеться в повідомленні ANZ Research, що посилається на Організацію країн-експортерів нафти.

Україна посилила атаки на російську нафтову інфраструктуру: цього місяця безпілотники атакували щонайменше сім нафтопереробних заводів в рамках більш ніж дворічної війни. За підрахунками Reuters, ці атаки призвели до зупинки 7%, або близько 370 500 барелів на добу, російських нафтопереробних потужностей.

Аналітики кажуть, що тривалі перебої можуть змусити російських виробників скоротити постачання, якщо вони не зможуть експортувати сиру нафту і зіткнуться з обмеженнями щодо її зберігання.