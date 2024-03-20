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"Накращий момент, щоб посадити дерево, був двадцять років тому. Наступний – сьогодні"
Китайське прислів'я
Паливний ринок пройшов зиму без значних змін - експерт
22:36 20.03.2024 |
Зимові місяці український ринок пального пройшов без потрясінь, проблем із наявністю пального у весняні місяці не прогнозується.
Про це в коментарі Укрінформу заявив директор консалтингової групи "А95" Сергій Куюн.
Він зазначив, що взимку споживання пального завжди падає до мінімальних позначок.
"Пального завжди багато, ціни майже не рухаються, якщо немає якихось катаклізмів у світі. Цю зиму ми так і пройшли: дуже великі запаси були сформовані, і майже три місяці майже нічого не змінювалося", - сказав Куюн.
За спостереженнями експерта, вже минулого тижня національні мережі дещо підвищили ціни - на 2 грн. Малі мережі продажу пального почали підвищувати ціни з лютого. Причиною є підвищення світових цін на нафту й вичерпання запасів пального в Україні.
Куюн також зауважив, що сезонність, посівна кампанія уже не впливає на ціни на пальне, які зараз визначаються світовим ринком.
"Пального завжди багато, ціни майже не рухаються, якщо немає якихось катаклізмів у світі. Цю зиму ми так і пройшли: дуже великі запаси були сформовані, і майже три місяці майже нічого не змінювалося", - сказав Куюн.
За спостереженнями експерта, вже минулого тижня національні мережі дещо підвищили ціни - на 2 грн. Малі мережі продажу пального почали підвищувати ціни з лютого. Причиною є підвищення світових цін на нафту й вичерпання запасів пального в Україні.
Куюн також зауважив, що сезонність, посівна кампанія уже не впливає на ціни на пальне, які зараз визначаються світовим ринком.
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