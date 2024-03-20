Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Паливний ринок пройшов зиму без значних змін - експерт

 

Зимові місяці український ринок пального пройшов без потрясінь, проблем із наявністю пального у весняні місяці не прогнозується.

Про це в коментарі Укрінформу заявив директор консалтингової групи "А95" Сергій Куюн.

Він зазначив, що взимку споживання пального завжди падає до мінімальних позначок.

"Пального завжди багато, ціни майже не рухаються, якщо немає якихось катаклізмів у світі. Цю зиму ми так і пройшли: дуже великі запаси були сформовані, і майже три місяці майже нічого не змінювалося", - сказав Куюн.

За спостереженнями експерта, вже минулого тижня національні мережі дещо підвищили ціни - на 2 грн. Малі мережі продажу пального почали підвищувати ціни з лютого. Причиною є підвищення світових цін на нафту й вичерпання запасів пального в Україні.

Куюн також зауважив, що сезонність, посівна кампанія уже не впливає на ціни на пальне, які зараз визначаються світовим ринком.

"Пального завжди багато, ціни майже не рухаються, якщо немає якихось катаклізмів у світі. Цю зиму ми так і пройшли: дуже великі запаси були сформовані, і майже три місяці майже нічого не змінювалося", - сказав Куюн.

За спостереженнями експерта, вже минулого тижня національні мережі дещо підвищили ціни - на 2 грн. Малі мережі продажу пального почали підвищувати ціни з лютого. Причиною є підвищення світових цін на нафту й вичерпання запасів пального в Україні.

Куюн також зауважив, що сезонність, посівна кампанія уже не впливає на ціни на пальне, які зараз визначаються світовим ринком.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,1399
  0,0061
 0,02
EUR
 1
 42,4394
  0,0247
 0,06

Курс обміну валют на сьогодні, 10:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,8915  0,17 0,44 39,4492  0,19 0,47
EUR 42,2646  0,11 0,26 43,0119  0,09 0,21

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,1400  0,05 0,12 39,1550  0,05 0,12
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес