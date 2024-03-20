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Ціни на нафту падають із багатомісячних максимумів, Brent близько $86,5 за барель
14:04 20.03.2024 |
Нафта посилила зниження вдень у середу, інвестори очікують даних про запаси палива в Сполучених Штатах і підсумки засідання Федеральної резервної системи (ФРС).
Вартість травневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 13:13 EET знизилася на $0,92 (1,05%), до $86,46 за барель.
Ф'ючерси на WTI на квітень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшали до цього часу на $1 (1,2%), до $82,47 за барель. Термін біржового обігу квітневих ф'ючерсів завершується із завершенням сесії в середу. Травневі контракти на WTI, які активніше торгуються, подешевшали під час торгів на $0,98 (1,18%), до $81,75 за барель.
У вівторок ціна Brent зросла на 0,6%, WTI подорожчала на 0,9%, причому обидві марки оновили максимуми з жовтня. Як повідомив напередодні Американський інститут нафти (API), запаси нафти в Штатах минулого тижня скоротилися на 1,519 млн барелів.
Офіційні дані Міненерго США будуть опубліковані о 16:30 EET. Аналітики, яких опитало Trading Economics, у середньому прогнозують незначне зростання резервів нафти (на 13 тис. барелів), а також скорочення запасів бензину на 1,35 млн барелів, дистилятів - на 87 тис. барелів.
Підсумки засідання Федрезерву стануть відомі о 20:00 EET. Ринок практично впевнений у тому, що ключова відсоткова ставка залишиться на колишньому рівні в 5,25-5,5%, проте регулятор може переглянути свій прогноз щодо кількості знижень ставки в 2024 році. Поточний прогноз передбачає три скорочення вартості запозичень, новий може передбачати лише два зниження.
Тим часом Південний Судан призупинив експорт нафти через неполадки на нафтопроводі, що проходить через сусідній Судан. Технічний персонал не може отримати доступ до проблемних ділянок магістралі для проведення ремонтних робіт через бойові дії на території країни, пише The Wall Street Journal. У результаті поставки на світовий ринок могли скоротитися приблизно на 150 тис. барелів на добу.
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