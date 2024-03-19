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Нафта стабілізувалася на максимумах із жовтня, Brent біля $86,8 за барель
14:12 19.03.2024 |
Ціни на нафту слабо змінюються вдень у вівторок після зростання до багатомісячних максимумів напередодні.
Вартість травневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures на 13:35 EET знизилася на 5 центів, до $86,84 за барель.
Ф'ючерси на WTI на квітень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчали на цей час на 4 центи, до $82,76 за барель.
У понеділок котирування Brent зросли на 1,8%, WTI - на 2,1%, причому обидві марки завершили торги на максимумах із кінця жовтня минулого року. Підтримку котируванням надали новини про атаки українських дронів на російські НПЗ, а також дані про більш активне, ніж очікувалося, зростання промислового виробництва в Китаї в січні-лютому.
За оцінками аналітиків JPMorgan Chase, РФ зможе підтримувати рівень експорту на поточних показниках до кінця червня.
"Росія зможе це зробити, компенсувавши скорочення експорту бензину на 200 тис. барелів на добу завдяки збільшенню поставок сирої нафти, оскільки обсяг нафтоперероблення скоротиться через атаки (українських дронів - ІФ-У) і планові закриття НПЗ на техобслуговування", - написали експерти.
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