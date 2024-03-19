За тиждень мережі АЗС збільшили ціни на бензин та дизпальне на понад гривню

Темпи зростання вартості пального на стелах АЗК пришвидшились. Після ворушіння у нижньому ціновому діапазоні своє слово нарешті сказали національні преміум-мережі. За останній тиждень вони додали 2 грн/л, тим самим відкривши кисень колегам по ринку, які протягом останнього місяця потерпають від нестачі маржі в умовах малих продажів.

Гарний настрій минулого тижня отримав новий стимул протягом вихідних: ОККО і WOG додали ще по 1 грн/л.

«Ріст цін на наших АЗК зумовлено ростом відпускних цін іноземних заводів-виробників, у яких ми закуповуємо пальне», - прокоментували зростання вартості пального у мережі ОККО. Можна припустити, що саме найбільший ритейлер країни протягом лютого-березня забезпечив цінову стабільність, оскільки ввійшов у новий рік із рекордним обсягом запасів.

Покращення нагорі цінової драбини найбільше потішило середній ціновий сегмент, який традиційно перебуває поміж двох вогнів. Саме тут відбулися найпомітніші зміни. AMIC, Shell, BVS, UPG - ці мережі зростали найшвидше. Попереду всіх з цієї групи біг полтавський «Автотранс», який «здорожчав» на 2 грн/л.

Характерно, що досить мляво на можливість підрости відгукнувся економ-сегмент. Хоча станом на 18 березня спред між преміум- і дискаунт-мережами різко збільшився й становив 8,34 і 8,44 грн/л відповідно для бензину й ДП.

Зрозуміло, що «на дні» давно діють свої правила, але дивувати дискаунтери не припиняють. Найнижчий цінник утримує «Авантаж 7», ціна на А-95 у мережі становила 48,45 грн/л (див. табл.). Це при тому, що гуртова вартість на тижні була всього на 1,7 грн/л нижчою (для дизелю на 2 грн). Як показує опитування учасників ринку, експлуатаційні витрати становлять не менше 2 грн/л. Тобто «Авантаж 7» працює у світлій групі пального як мінімум без прибутку, а у бензинах, схоже, в мінус.

Нагадаємо, що цей феномен спостерігався до 2021 року у всіх мережах економ-сегменту, й секрет тоді ховався у несплаті податків. З того часу ніхто нічого нового не вигадав.

Якщо казати про маржу, то для бензину вона продовжує зменшуватися й у середньому становила 5,49 грн/л (на 0,72 грн/л менше, ніж у лютому). На дизпальне, навпаки, націнка збільшилася до 6,37 грн/л (+1,04 грн/л). Проте наведені показники залишаються суттєво нижчими за торішні: 2023 року спред між цінами на бензин становив 8,42 грн/л, на ДП - 8,08 грн/л.



