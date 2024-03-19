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АНАЛІТИКА

За тиждень мережі АЗС збільшили ціни на бензин та дизпальне на понад гривню

За тиждень мережі АЗС збільшили ціни на бензин та дизпальне на понад гривню

 

Темпи зростання вартості пального на стелах АЗК пришвидшились. Після ворушіння у нижньому ціновому діапазоні своє слово нарешті сказали національні преміум-мережі. За останній тиждень вони додали 2 грн/л, тим самим відкривши кисень колегам по ринку, які протягом останнього місяця потерпають від нестачі маржі в умовах малих продажів.

Гарний настрій минулого тижня отримав новий стимул протягом вихідних: ОККО і WOG додали ще по 1 грн/л.

«Ріст цін на наших АЗК зумовлено ростом відпускних цін іноземних заводів-виробників, у яких ми закуповуємо пальне», - прокоментували зростання вартості пального у мережі ОККО. Можна припустити, що саме найбільший ритейлер країни протягом лютого-березня забезпечив цінову стабільність, оскільки ввійшов у новий рік із рекордним обсягом запасів.

Покращення нагорі цінової драбини найбільше потішило середній ціновий сегмент, який традиційно перебуває поміж двох вогнів. Саме тут відбулися найпомітніші зміни. AMIC, Shell, BVS, UPG - ці мережі зростали найшвидше. Попереду всіх з цієї групи біг полтавський «Автотранс», який «здорожчав» на 2 грн/л.

Характерно, що досить мляво на можливість підрости відгукнувся економ-сегмент. Хоча станом на 18 березня спред між преміум- і дискаунт-мережами різко збільшився й становив 8,34 і 8,44 грн/л відповідно для бензину й ДП.

Зрозуміло, що «на дні» давно діють свої правила, але дивувати дискаунтери не припиняють. Найнижчий цінник утримує «Авантаж 7», ціна на А-95 у мережі становила 48,45 грн/л (див. табл.). Це при тому, що гуртова вартість на тижні була всього на 1,7 грн/л нижчою (для дизелю на 2 грн). Як показує опитування учасників ринку, експлуатаційні витрати становлять не менше 2 грн/л. Тобто «Авантаж 7» працює у світлій групі пального як мінімум без прибутку, а у бензинах, схоже, в мінус.

Нагадаємо, що цей феномен спостерігався до 2021 року у всіх мережах економ-сегменту, й секрет тоді ховався у несплаті податків. З того часу ніхто нічого нового не вигадав.

Якщо казати про маржу, то для бензину вона продовжує зменшуватися й у середньому становила 5,49 грн/л (на 0,72 грн/л менше, ніж у лютому). На дизпальне, навпаки, націнка збільшилася до 6,37 грн/л (+1,04 грн/л). Проте наведені показники залишаються суттєво нижчими за торішні: 2023 року спред між цінами на бензин становив 8,42 грн/л, на ДП - 8,08 грн/л.


Роздрібні ціни на пальне в провідних мережах з 11 по 18 березня 2024 р., грн/л

Компанія

А-95

А-95+

ДП

18.03.24

Зм.

18.03.24

Зм.

18.03.24

Зм.

ОККО

56,99

2,00

58,99

2,00

56,99

2,00

WOG

56,99

2,00

58,99

2,00

56,99

2,00

Авіас

50,44

0,68

51,59

0,10

51,85

0,95

Укрнафта

51,40

1,00

53,40

1,00

52,40

1,00

UPG

52,50

1,50

54,50

1,50

52,00

1,00

AMIC

53,72

1,91

55,26

1,67

53,85

1,71

Shell

55,82

1,37

59,49

1,60

55,89

1,10

SOCAR

57,99

1,00

59,99

1,00

57,99

2,00

БРСМ-Нафта

49,51

0,41

    

49,31

0,45

KLO

53,49

1,00

55,09

1,10

55,09

1,10

U.GO

50,46

0,09

53,55

0,60

50,46

0,09

Автотранс

53,98

2,00

    

53,98

2,00

BVS

53,49

1,50

55,49

1,50

53,49

1,50

Chipo

51,43

0,48

    

51,20

0,50

Авантаж 7

48,45

0,50

    

48,45

-0,50

Prime

50,50

1,00

    

52,15

1,00

Укр-Петроль

49,00

0,00

    

50,70

0,30

Рур груп

51,49

0,00

    

51,49

0,00

Mango

50,49

0,00

    

51,01

0,00

Ovis

51,99

0,09

55,49

0,59

51,99

0,09

VST

51,90

1,40

    

50,80

0,60

Marshal

49,90

0,40

    

49,90

0,40

Маркет

49,49

0,50

    

48,99

1,00

Олас

49,50

0,00

    

49,50

0,00

VostokGaz

50,99

0,50

    

50,99

0,00

Neftek

53,99

1,00

56,99

1,00

53,99

1,00

Кворум

50,98

1,50

    

50,98

2,00

ZOG

50,50

0,50

52,00

0,50

52,50

0,50

Катрал

51,99

0,00

    

50,99

0,00

Green Wave

50,90

0,40

    

51,40

0,70

RLS

49,70

1,00

52,50

0,00

49,80

1,00

Фактор

48,50

0,00

    

47,50

0,30

Середня ціна в Україні

52,70

1,11

56,22

1,30

53,06

1,10
За матеріалами: EnKorr
 

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