Фінансові новини
- |
- 19.03.24
- |
- 03:41
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
За тиждень мережі АЗС збільшили ціни на бензин та дизпальне на понад гривню
22:30 18.03.2024 |
Темпи зростання вартості пального на стелах АЗК пришвидшились. Після ворушіння у нижньому ціновому діапазоні своє слово нарешті сказали національні преміум-мережі. За останній тиждень вони додали 2 грн/л, тим самим відкривши кисень колегам по ринку, які протягом останнього місяця потерпають від нестачі маржі в умовах малих продажів.
Гарний настрій минулого тижня отримав новий стимул протягом вихідних: ОККО і WOG додали ще по 1 грн/л.
«Ріст цін на наших АЗК зумовлено ростом відпускних цін іноземних заводів-виробників, у яких ми закуповуємо пальне», - прокоментували зростання вартості пального у мережі ОККО. Можна припустити, що саме найбільший ритейлер країни протягом лютого-березня забезпечив цінову стабільність, оскільки ввійшов у новий рік із рекордним обсягом запасів.
Покращення нагорі цінової драбини найбільше потішило середній ціновий сегмент, який традиційно перебуває поміж двох вогнів. Саме тут відбулися найпомітніші зміни. AMIC, Shell, BVS, UPG - ці мережі зростали найшвидше. Попереду всіх з цієї групи біг полтавський «Автотранс», який «здорожчав» на 2 грн/л.
Характерно, що досить мляво на можливість підрости відгукнувся економ-сегмент. Хоча станом на 18 березня спред між преміум- і дискаунт-мережами різко збільшився й становив 8,34 і 8,44 грн/л відповідно для бензину й ДП.
Зрозуміло, що «на дні» давно діють свої правила, але дивувати дискаунтери не припиняють. Найнижчий цінник утримує «Авантаж 7», ціна на А-95 у мережі становила 48,45 грн/л (див. табл.). Це при тому, що гуртова вартість на тижні була всього на 1,7 грн/л нижчою (для дизелю на 2 грн). Як показує опитування учасників ринку, експлуатаційні витрати становлять не менше 2 грн/л. Тобто «Авантаж 7» працює у світлій групі пального як мінімум без прибутку, а у бензинах, схоже, в мінус.
Нагадаємо, що цей феномен спостерігався до 2021 року у всіх мережах економ-сегменту, й секрет тоді ховався у несплаті податків. З того часу ніхто нічого нового не вигадав.
Якщо казати про маржу, то для бензину вона продовжує зменшуватися й у середньому становила 5,49 грн/л (на 0,72 грн/л менше, ніж у лютому). На дизпальне, навпаки, націнка збільшилася до 6,37 грн/л (+1,04 грн/л). Проте наведені показники залишаються суттєво нижчими за торішні: 2023 року спред між цінами на бензин становив 8,42 грн/л, на ДП - 8,08 грн/л.
Роздрібні ціни на пальне в провідних мережах з 11 по 18 березня 2024 р., грн/л
|
Компанія
|
А-95
|
А-95+
|
ДП
|
18.03.24
|
Зм.
|
18.03.24
|
Зм.
|
18.03.24
|
Зм.
|
ОККО
|
56,99
|
2,00
|
58,99
|
2,00
|
56,99
|
2,00
|
WOG
|
56,99
|
2,00
|
58,99
|
2,00
|
56,99
|
2,00
|
Авіас
|
50,44
|
0,68
|
51,59
|
0,10
|
51,85
|
0,95
|
Укрнафта
|
51,40
|
1,00
|
53,40
|
1,00
|
52,40
|
1,00
|
UPG
|
52,50
|
1,50
|
54,50
|
1,50
|
52,00
|
1,00
|
AMIC
|
53,72
|
1,91
|
55,26
|
1,67
|
53,85
|
1,71
|
Shell
|
55,82
|
1,37
|
59,49
|
1,60
|
55,89
|
1,10
|
SOCAR
|
57,99
|
1,00
|
59,99
|
1,00
|
57,99
|
2,00
|
БРСМ-Нафта
|
49,51
|
0,41
|
49,31
|
0,45
|
KLO
|
53,49
|
1,00
|
55,09
|
1,10
|
55,09
|
1,10
|
U.GO
|
50,46
|
0,09
|
53,55
|
0,60
|
50,46
|
0,09
|
Автотранс
|
53,98
|
2,00
|
53,98
|
2,00
|
BVS
|
53,49
|
1,50
|
55,49
|
1,50
|
53,49
|
1,50
|
Chipo
|
51,43
|
0,48
|
51,20
|
0,50
|
Авантаж 7
|
48,45
|
0,50
|
48,45
|
-0,50
|
Prime
|
50,50
|
1,00
|
52,15
|
1,00
|
Укр-Петроль
|
49,00
|
0,00
|
50,70
|
0,30
|
Рур груп
|
51,49
|
0,00
|
51,49
|
0,00
|
Mango
|
50,49
|
0,00
|
51,01
|
0,00
|
Ovis
|
51,99
|
0,09
|
55,49
|
0,59
|
51,99
|
0,09
|
VST
|
51,90
|
1,40
|
50,80
|
0,60
|
Marshal
|
49,90
|
0,40
|
49,90
|
0,40
|
Маркет
|
49,49
|
0,50
|
48,99
|
1,00
|
Олас
|
49,50
|
0,00
|
49,50
|
0,00
|
VostokGaz
|
50,99
|
0,50
|
50,99
|
0,00
|
Neftek
|
53,99
|
1,00
|
56,99
|
1,00
|
53,99
|
1,00
|
Кворум
|
50,98
|
1,50
|
50,98
|
2,00
|
ZOG
|
50,50
|
0,50
|
52,00
|
0,50
|
52,50
|
0,50
|
Катрал
|
51,99
|
0,00
|
50,99
|
0,00
|
Green Wave
|
50,90
|
0,40
|
51,40
|
0,70
|
RLS
|
49,70
|
1,00
|
52,50
|
0,00
|
49,80
|
1,00
|
Фактор
|
48,50
|
0,00
|
47,50
|
0,30
|
Середня ціна в Україні
|
52,70
|
1,11
|
56,22
|
1,30
|
53,06
|
1,10
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна ухвалила план реформ за програмою Ukraine Facility з ЄС на 50 млрд євро
|Командувач Повітряних сил ЗС України оголосив про перехід спікера Юрія Ігната на «інший напрямок» роботи
|35 дронів атакували вісім областей РФ, є влучання в НПЗ
|Переговори про реструктуризацію 20 млрд доларів держборгу України можуть розпочатися у квітні, - ЗМІ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Друга українська авіакомпанія отримала реєстрацію у світовій системі оцінки безпеки
|Україна обговорила з ЄБРР питання розвитку експортної спроможності
|ЕКА підтримало українських експортерів на ₴310 мільйонів - Мінекономіки
|За тиждень мережі АЗС збільшили ціни на бензин та дизпальне на понад гривню
|Польські порти завантажені на 60% від своєї потужності, на частку українського транзитного зерна припадає 10% - польські ЗМІ
|Затримки швидкопсувних товарів на кордоні сягнули 7 діб - ЕВА
Бізнес
|YouTube стає більш інтерактивним на телевізорах завдяки черговому оновленню
|Epic просить судової заборони Apple App Store, бо там зовнішні платежі все ще антиконкурентні
|Український стартап Beholder для пошуку корисних копалин залучив $940 тисяч інвестицій
|Microsoft запускає Copilot for Security з оплатою за фактом використання
|Microsoft відкриває інструмент Copilot GPT Builder для всіх передплатників Pro
|Starship вперше дістався орбіти, але «сісти» в океан не зміг — SpaceX втратила космоліт на підльоті
|Новий Mercedes-AMG E53 отримав потужність 603 к.с.