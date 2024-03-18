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АНАЛІТИКА

Нафта продовжує дорожчати, Brent близько $85,6 за барель

 

Ціни на нафту еталонних марок продовжують підвищуватися вдень у понеділок.

Вартість травневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 13:32 EET підвищилася на $0,27 (0,32%), до $85,61 за барель.

Ф'ючерси на WTI на квітень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчали до цього часу на $0,29 (0,36%), до $81,33 за барель.

За підсумками минулого тижня нафта зросла в ціні приблизно на 4% на даних про скорочення запасів нафти в США і новинах про атаки безпілотників на об'єкти російської нафтопереробної інфраструктури.

"За попередніми оцінками, приблизно 15% переробних потужностей Росії зачеплено останніми днями, що може призвести до короткочасного скорочення експорту нафти, оскільки влада намагатиметься нівелювати вплив порушень", - цитує MarketWatch слова керуючого партнера SPI Asset Management Стівена Іннеса.

"Ці події підвищили вплив на ціни на нафту, наголосивши на вразливості ринку перед обличчям геополітичної напруженості та перебоїв поставок", - додав він.

Тим часом дані нафтосервісної компанії Baker Hughes показали, що за минулий тиждень кількість нафтових бурових установок у США зросла на шість і становила 510 од. Кількість газових установок тим часом підвищилася на одну, до 116.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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