Ціни на нафту нарощують зростання минулого тижня на тлі збільшення ризиків пропозиції

Ціни на нафту зросли на торгах в Азії в понеділок, продовживши зростання з минулого тижня, коли ціни зросли майже на 4% на тлі скорочення пропозиції, а ризики посилилися через подальші атаки на російську енергетичну інфраструктуру.

Ф'ючерси на нафту марки Brent з поставкою в травні о 07:16 EET зросли на 32 центи, або на 0,4%, до 85,66 долара за барель. Квітневий контракт на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) подорожчав на 40 центів, або на 0,5%, до 81,44 долара. Більш активний травневий контракт на WTI торгувався на 37 центів, або 0,5%, вище, до 80,95 долара за барель.

"Удари по російських нафтопереробних заводах додали 2-3 долари за барель премії за ризик до ціни на нафту минулого тижня, яка залишається на місці, оскільки ми починаємо цей тиждень з нових атак на вихідних", - сказав Вандана Харі, засновник аналітичної компанії Vanda Insights, що займається аналізом нафтового ринку.

Але для наступного значного руху вгору або вниз нафта чекатиме нових сигналів, додала Харі.

У суботу один з ударів спричинив короткочасну пожежу на Слов'янському нафтопереробному заводі в Каснодарі, який переробляє 8,5 мільйона метричних тонн сирої нафти на рік, або 170 000 барелів на добу.

Аналіз Reuters показав, що в першому кварталі через атаки простоювало близько 7% російських нафтопереробних потужностей. Нафтопереробні комплекси переробляють і експортують різні сорти нафти на кілька ринків, включаючи Китай та Індію.

На Близькому Сході прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху підтвердив у неділю, що він продовжить реалізацію планів просування в анклав Рафах в Газі, де знаходиться більше 1 мільйона переміщених осіб, незважаючи на тиск з боку союзників Ізраїлю. Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що цей крок зробить регіональний мир "дуже складним".

Цього тижня інвестори очікують результатів дводенного засідання Федеральної резервної системи США, яке завершиться в середу. Це принесе більше ясності щодо термінів зниження процентних ставок, пише Тоні Сікамор, ринковий аналітик IG.

ФРС, швидше за все, цього місяця залишить ставки без змін, в той час як можливість зниження процентних ставок на червневому засіданні "зараз є підкиданням монети", - сказав Сікамор.

Зниження процентних ставок стимулюватиме попит в США, найбільшому споживачі нафти в світі, підтримуючи ціни на нафту.

Минулого тижня обидва еталонні нафтові контракти зросли, незважаючи на падіння в п'ятницю. Більшу частину минулого місяця ціни на нафту коливалися в діапазоні, але в четвер звіт Міжнародного енергетичного агентства про підвищений попит спричинив зростання цін до найвищого рівня з листопада.

Агентство, яке представляє індустріально розвинені країни, вчетверте з листопада покращило прогноз попиту на нафту, оскільки атаки хуситів у Червоному морі змусили перенаправити нафту і паливозаправники в інші напрямки, що зменшило кількість нафти, доступної для споживачів. Вперше МЕА також спрогнозувало невеликий дефіцит пропозиції цього року замість надлишку.

Попит на паливо в США також підтримав ціни, оскільки нафтопереробні заводи завершили деякі проекти.

Станом на закриття п'ятниці ф'ючерси на нафту Brent та WTI у 2024 році зросли на 11% та 13% відповідно.