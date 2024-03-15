Нафта продовжує дешевшати, за половину березня дисконт Urals до Brent зменшився до $17,2/барель

Ціни на нафту еталонних марок знижуються вдень у п'ятницю після підйому до максимальних позначок з початку листопада за підсумками попередньої сесії, завершують тиждень у плюсі.

Вартість травневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures на 14:03 EET знизилася на $0,47 (0,55%), до $84,95 за барель.

Ф'ючерси на WTI на квітень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшали на цей час на $0,53 (0,65%), до $80,73 за барель.

Напередодні Brent зросла в ціні на 1,7%, WTI - на 1,9%. Від початку тижня обидві марки подорожчали приблизно на 4% завдяки ознакам високого споживання в США й позитивним прогнозам попиту на нафту поточного року. Зокрема, Міжнародне енергетичне агентство в четвер підвищило прогноз попиту на нафту в 2024 році на 200 тис. барелів на добу - до 103,2 млн бар./д.

Водночас, за даними Argus, за 14 днів березня ціна на нафту Urals (FOB) становила $67,88 за барель, а дисконт до Brent - $17,16 за барель (у лютому - $17,57/барель). Зокрема, дисконт у порту Приморськ (FOB) становив $17,03 за барель до Brent порівняно з $17,68 за лютий. Вартість Urals у Приморську в першій половині березня при цьому збільшилася до $68 за барель порівняно з $66,2 за барель у лютому.

Дисконти на нафту Urals у порту Новоросійськ зазвичай трохи менші, але в першій половині березня вони становили $17,28 проти $17,45 у лютому, а ціна в аналізованому періоді становила $67,76 проти $66,45 у лютому.

За даними Argus, вартість російської Urals в індійських портах (DAP West Coast India) у першій половині березня збільшилася до $81,28 за барель порівняно з майже $80,1 за барель у лютому, а дисконт до Вrent трохи зменшився - з $3,79 за барель до $3,76 за барель.

Ціна іншого сорту російської нафти - ESPO, що продається з порту на сході країни - Козьміно, - збільшилася до $77,38 за барель порівняно з $76,5 у лютому, а дисконт зріс із $3,6/барель до $4,6 за барель.

Із січня 2024 року ціну Urals для розрахунку податків обирають максимальну з двох - Brent із певним дисконтом ($15 за барель на 2024 рік) або котирування Urals у російських портах плюс вартість транспорту до європейських. Вартість транспорту встановлюється за методикою ФАС (пропонує брати дані Argus, методику поки що не затверджено), а якщо її не буде, то $2 за барель.

Отже, за підсумками першої половини березня ціна Brent за мінусом встановленого дисконту ($70 за барель) майже збігається з котируванням Urals FOB, збільшеним на $2 за барель ($69,9 за барель).

