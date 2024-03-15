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АНАЛІТИКА

Споживання пального в Україні в січні-лютому 2024 р. скоротилося на 20% - співзасновник «А-95»

 

Споживання пального в Україні в січні-лютому цього року скоротилося на 20% порівняно з аналогічним періодом 2023 року, повідомив співзасновник консалтингової групи "А-95" Артем Куюн під час експертного огляду української економіки за лютий у Центрі економічної стратегії 14 березня.

"Цього року ще більше падіння ми бачимо щодо динаміки попередніх років. По-перше, це перенесення свят на грудень. А по-друге, це активізація мобілізаційних заходів в Україні, тобто люди менше пересуваються містами, країною, менше експлуатують транспорт і менше споживають пального", - пояснив експерт.

За його словами, ще одним фактором падіння ринку за перші два місяці року є відсутність зростання платоспроможності населення країни.

Куюн зазначив, що в січні-лютому 83% обсягу попиту на ринку пального становив імпорт.

"Це дуже і дуже багато, як ми розуміємо. Тому імпорт наразі є наріжним каменем нашого ринку", - прокоментував експерт.

За даними "А-95", загалом споживання пального з 2021-го до 2023 року скоротилося на 20%.

"Воно впало, проте залишилося досить суттєвим. Ми споживали за результатами 2023 року в середньому 850 тис. тонн пального на місяць. Це на 6% більше, ніж, наприклад, споживання в глибоко довоєнному 2017 році. Це величезний обсяг, який створює суттєве навантаження на логістичну систему країни, на її магістралі", - наголосив співзасновник групи.

За даними консалтингової групи "А-95", станом на 14 березня 2024 р. у роздробі ціна на А-95 у середньому становила 52,04 грн/л, дизпалива - 52,44 грн/л, автогазу - 27,91 грн/л.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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