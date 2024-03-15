Ціни на нафту мають завершити тиждень зростанням на 4%

Ціни на нафту знизилися в п'ятницю, але за підсумками тижня зросли майже на 4%, чому сприяло підвищення Міжнародним енергетичним агентством прогнозу попиту на нафту на 2024 рік і несподіване скорочення запасів у США.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 07:33 EET подешевшали на 25 центів, або на 0,3%, до $85,17 за барель о 05:33 за Гринвічем, після того, як у четвер вперше з листопада перевищили позначку $85 за барель. Американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) подешевшала на 22 центи, або на 0,3%, до 81,04 долара.

МЕА в четвер підвищило прогноз попиту на нафту на 2024 рік в четвертий раз з листопада, оскільки атаки Хуті порушують судноплавство в Червоному морі.

Світовий попит на нафту зросте на 1,3 млн барелів на добу в 2024 році, йдеться в останньому звіті МЕА, що на 110 000 барелів на добу більше, ніж минулого місяця. Прогнозується невеликий дефіцит пропозиції в цьому році після того, як члени ОПЕК+ продовжили скорочення, тоді як раніше спостерігався профіцит.

Аналітики ANZ також відзначили, що завантаження нафтопереробних заводів у США, як очікується, зросте. "Нафтопереробні заводи відновлюють роботу після закриття потужностей у січні через зимові морози", - написали вони у звіті в п'ятницю.

"Маржа європейських нафтопереробних заводів також зростає", - йдеться в повідомленні, додаючи, що є ознаки "посилення ринкового балансу".

Зростання цін цього тижня відбулося, незважаючи на те, що долар США зміцнився найшвидшими темпами за останні вісім тижнів. Сильніший долар робить нафту дорожчою для користувачів інших валют.

Підтримку цінам на нафту цього тижня також надали українські удари по російських нафтопереробних заводах, які спричинили пожежу на найбільшому нафтопереробному заводі "Роснафти", що стало однією з найсерйозніших атак на російський енергетичний сектор за останні місяці.

Минулого тижня запаси сирої нафти в США також несподівано скоротилися, оскільки нафтопереробні заводи збільшили переробку, а запаси бензину впали через зростання попиту, повідомило в середу Управління енергетичної інформації.

З боку попиту центральний банк Китаю залишив облікову ставку без змін, оскільки влада продовжує надавати пріоритет стабільності валюти на тлі невизначеності щодо термінів очікуваного зниження процентних ставок Федеральною резервною системою.

Нижчі відсоткові ставки знижують вартість споживчих запозичень, що може стимулювати економічне зростання та попит на нафту.

У Сполучених Штатах деякі ознаки уповільнення економічної активності навряд чи підштовхнуть Федеральну резервну систему до зниження процентних ставок до червня, оскільки інші дані, опубліковані в четвер, показали більше, ніж очікувалося, зростання цін виробників минулого місяця.