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АНАЛІТИКА

Нафта прискорила зростання на прогнозі МЕА, Brent біля $84,6 за барель

 

Нафтові котирування прискорили зростання вдень у четвер після публікації прогнозу глобального попиту на нафту від Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).

Вартість травневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures на 13:12 EET підвищилася на $0,57 (0,68%), до $84,6 за барель.

Ф'ючерси на WTI на квітень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчали на цей час на $0,65 (0,82%), до $80,37 за барель.

У середу Brent зросла в ціні на 2,6%, WTI - на 2,8% на даних про скорочення запасів нафти в Сполучених Штатах уперше за сім тижнів.

Комерційні запаси нафти в США минулого тижня зменшилися на 1,54 млн барелів, повідомило напередодні міністерство енергетики країни. Це стало несподіванкою для експертів, які в середньому очікували зростання на 1 млн барелів.

Резерви бензину впали на 5,66 млн барелів, дистилятів - збільшилися на 888 тис. барелів. Аналітики прогнозували скорочення, відповідно, на 2,2 млн барелів і 1,05 млн барелів.

Тим часом МЕА підвищило прогноз попиту на нафту в 2024 році на 200 тис. барелів на добу - до 103,2 млн бар./д. Зокрема оцінку споживання нафти в першому кварталі 2024 року було підвищено на 400 тис. бар./д - до 102 млн бар./д, прогноз на другий і третій квартали підвищено на 200 тис. бар./д, до 103 і 104 млн бар./д відповідно.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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