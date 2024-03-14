Фінансові новини
- |
- 14.03.24
- |
- 14:10
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Нафта прискорила зростання на прогнозі МЕА, Brent біля $84,6 за барель
13:52 14.03.2024 |
Нафтові котирування прискорили зростання вдень у четвер після публікації прогнозу глобального попиту на нафту від Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).
Вартість травневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures на 13:12 EET підвищилася на $0,57 (0,68%), до $84,6 за барель.
Ф'ючерси на WTI на квітень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчали на цей час на $0,65 (0,82%), до $80,37 за барель.
У середу Brent зросла в ціні на 2,6%, WTI - на 2,8% на даних про скорочення запасів нафти в Сполучених Штатах уперше за сім тижнів.
Комерційні запаси нафти в США минулого тижня зменшилися на 1,54 млн барелів, повідомило напередодні міністерство енергетики країни. Це стало несподіванкою для експертів, які в середньому очікували зростання на 1 млн барелів.
Резерви бензину впали на 5,66 млн барелів, дистилятів - збільшилися на 888 тис. барелів. Аналітики прогнозували скорочення, відповідно, на 2,2 млн барелів і 1,05 млн барелів.
Тим часом МЕА підвищило прогноз попиту на нафту в 2024 році на 200 тис. барелів на добу - до 103,2 млн бар./д. Зокрема оцінку споживання нафти в першому кварталі 2024 року було підвищено на 400 тис. бар./д - до 102 млн бар./д, прогноз на другий і третій квартали підвищено на 200 тис. бар./д, до 103 і 104 млн бар./д відповідно.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Європарламент схвалив продовження лібералізації торгівлі для України та Молдови ще на один рік
|«Європейська солідарність» вимагає від Стефанчука повернути роботу парламенту в законне русло - заява
|Резолюція ЄП: конфісковані гроші РФ - на відбудову України
|У Рязані безпілотники атакували нафтозавод. Виникла пожежа
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Нафта прискорила зростання на прогнозі МЕА, Brent біля $84,6 за барель
|Ціни на вторинному ринку в Україні зросли в середньому на 8% за останні пів року - "ЛУН"
|«єВідновлення»: Українцям виплатили 4 мільярди на ремонт пошкодженого житла
|Європарламент пішов на поступки європейським фермерам: список чутливих українських агротоварів розширять, квоти розрахують за даними 2021-2023 рр.
|На соцвиплати у січні-лютому спрямували ₴75,3 мільярда - Мінфін
|Банкіри в один голос очікують збереження облікової ставки НБУ 15% - опитування
Бізнес
|Європарламент ухвалив перший у світі закон про штучний інтелект
|Hyundai представив оновлення для Ioniq 5
|Samsung заявляє, що потрібно ще 3-4 роки, щоб дисплеї Micro OLED з'явилися на ринку
|ChatGPT використовує в 17 тисяч разів більше електроенергії, ніж середньостатистичне домогосподарство в США щодня
|Хірурги провели першу у Великобританії операцію за допомогою гарнітури Apple Vision Pro
|Частка жінок в українському IT зросла до 24%
|S&P 500, Nasdaq знизилися, оскільки інвестори чекають на дані по ІСЦ, ІЦВ