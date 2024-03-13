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АНАЛІТИКА

Нафта прискорила зростання, Brent наблизилася до $83 за барель

 

Нафта еталонних марок прискорила зростання вдень у середу, трейдери продовжують оцінювати ринкові прогнози і дані про запаси в США.

Ціна травневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures на 13:33 EET становить $82,95 за барель, що на $1,03 (1,26%) вище за показник на закриття попередньої сесії.

Котирування ф'ючерсів на нафту WTI на квітень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) до зазначеного часу підвищилися на $1,1 (1,42%) і становили $78,66 за барель.

ОПЕК напередодні зберегла прогноз підвищення попиту на нафту в цьому і наступному роках на рівні 2,2 млн б/д і 1,8 млн б/д відповідно. Оцінку попиту в 2023 році було підвищено на 50 тис. б/д - до 102,21 млн б/д, йдеться в щомісячному звіті картелю.

Очікується також, що 2024 року споживання нафти у світі збільшиться на 2,25 млн б/д і становитиме 104,46 млн б/д (збігається з лютневим прогнозом). У 2025 році глобальний попит на нафту зросте на 1,85 млн б/д і досягне 106,3 млн б/д.

Крім того, опубліковані у вівторок дані Американського інституту нафти (API) показали падіння резервів на тижні, що завершився 8 березня, на 5,521 млн барелів. Міненерго США оприлюднить офіційну статистику о 16:30 кв. м.

Напередодні міністерство різко підвищило прогноз ціни на нафту Brent і на 2024, і на 2025 рік через продовження країнами ОПЕК+ обмежень із видобутку. Як випливає з нового звіту управління енергетичної інформації (EIA) відомства, у 2024 році прогноз ціни Brent збільшено з $82,42/бар. до $87/бар., у 2025 році - з $79,48/бар. до $84,8/бар.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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