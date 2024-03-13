Нафта зростає на високому попиті в США, політика ФРС в центрі уваги

Ціни на нафту зросли в середу на очікуваннях високого світового попиту, в тому числі в США, найбільшому споживачі в світі, і оскільки навіть дещо в'язка інфляція в США не змінила очікувань, що ФРС може скоро почати знижувати ставки.

Ф'ючерси на нафту марки Brent з поставкою в травні зросли о 06:00 EET на 46 центів, або на 0,6%, до $82,38 за барель. Квітневий контракт на американську нафту марки West Texas Intermediate подорожчав на 47 центів, або на 0,6%, до 78,03 долара.

Організація країн-експортерів нафти підтвердила свій прогноз щодо значного зростання попиту на нафту у світі на 2,25 млн барелів на добу (б/д) у 2024 році та на 1,85 млн б/д у 2025 році, а також підвищила прогноз економічного зростання на цей рік.

Ще одним свідченням здорового попиту є те, що минулого тижня запаси сирої нафти та палива в США скоротилися, згідно з даними Американського інституту нафти, які цитують джерела на ринку.

Аналітики все ще вважають, що Федеральна резервна система може почати знижувати ставки влітку, незважаючи на те, що споживчі ціни в США суттєво зросли в лютому через підвищення вартості бензину і житла, що свідчить про деяку стійкість інфляції. Зниження ставок підтримує попит на нафту.

"Ризикове середовище в основному залишається незворушним, спираючись на тверду віру в те, що поточне ринкове ціноутворення для зниження ставок тільки в червні зробить свою справу", - сказав Єп Джун Ронг, ринковий стратег IG.

Несподіване скорочення запасів нафти в США і сильні прогнози зростання ОПЕК також підтримали ціни, додав Єп.

У записці для клієнтів аналітики Capital Economics зазначили, що, як і раніше, прогнозують, що ФРС почне пом'якшення політики "приблизно в червні".

Ціни на нафту перебували під тиском на попередній сесії після того, як Управління енергетичної інформації США підвищило прогноз внутрішнього видобутку нафти, але падіння було обмеженим через очікування, що скорочення видобутку ОПЕК+ все ще сповільнить глобальне зростання нафти, а також через нещодавню хвилю атак безпілотників на Росію, в тому числі на нафтопереробні заводи.