Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

S&P знизило прогноз цін на нафту на 2025 рік і далі

 

Аналітики S&P Global Ratings знизили прогноз цін на нафту еталонних марок на 2025 рік і далі через очікуваний надлишок пропозиції.

"Ми зберігаємо прогнози цін на WTI і Brent на 2024 рік на рівні $80 і $85 за барель відповідно, відзначаючи геополітичну напруженість у поєднанні з обмеженням видобутку країнами ОПЕК+, що підтримує ціни на нафту", - ідеться у звіті агентства.

Однак світовий попит на нафту цього року зростатиме значно повільнішими темпами, вважають аналітики. При цьому обсяги нафти, що надходять, в основному, з Північної Америки, допоможуть збільшити пропозицію, незважаючи на скорочення виробництва країнами ОПЕК+.

Експерти агентства зберегли прогноз цін на природний газ на найближчі роки на колишньому рівні.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: прогноз
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,4924
  0,1099
 0,29
EUR
 1
 42,0414
  0,0855
 0,20

Курс обміну валют на вчора, 10:38
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,2000  0,13 0,34 38,6988  0,14 0,35
EUR 41,6769  0,11 0,26 42,4088  0,15 0,36

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,4900  0,16 0,42 38,5000  0,14 0,36
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес