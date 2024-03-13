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Нафта посилила зростання, Brent подорожчала до $82,6 за барель
14:28 12.03.2024 |
Підйом цін на нафту прискорився вдень у вівторок.
Вартість травневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 13:11 EET підвищилася на $0,38 (0,46%), до $82,59 за барель.
Ф'ючерси на WTI на квітень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчали до цього часу на $0,29 (0,37%), до $78,22 за барель.
Інвестори очікують даних про інфляцію в США, які буде оприлюднено пізніше у вівторок. Вони можуть вплинути на прогнози щодо термінів зниження ставки Федрезерву, що зі свого боку позначиться на курсі долара і позначиться на ринку сировинних товарів.
За оцінками опитаних Trading Economics аналітиків, споживчі ціни в Штатах у лютому зросли на 0,4% проти попереднього місяця і на 3,1% у річному вираженні. У січні перший показник піднявся на 0,3%, другий - також на 3,1%.
Крім того, трейдери стежать за дотриманням країнами ОПЕК+ добровільно взятих на себе зобов'язань зі скорочення постачань, а також за рівнем видобутку в США, який із кінця січня тримається біля рекордних позначок.
"З боку ОПЕК і Міненерго США надходять різноспрямовані сигнали, а для того щоб ринок чітко визначився з напрямком руху", їм потрібно дійти до однаковості, зазначила аналітик сінгапурського підрозділу Saxo Capital Markets Чару Чанана.
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