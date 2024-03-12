Торік США посіли перше місце у світі з видобутку нафти — EIA

Сполучені Штати виробляли більше сирої нафти, ніж будь-яка інша країна за будь-який час, згідно з міжнародною енергетичною статистикою, протягом останніх шести років поспіль. Видобуток сирої нафти в Сполучених Штатах, включаючи конденсат, 2023 року становив у середньому 12,9 млн барелів на день (б/д), побивши попередній рекорд США й світовий рекорд у 12,3 млн б/д, встановлений 2019 року. Встановлено рекорд середньомісячного видобутку сирої нафти в США у грудні 2023 року на рівні понад 13,3 млн б/д.

Рекорд видобутку сирої нафти в Сполучених Штатах 2023 року навряд чи буде побито будь-якою іншою країною в найближчій перспективі, оскільки жодна інша країна не досягла видобувної потужності в 13,0 млн б/д. Державна компанія Саудівської Аравії Saudi Aramco нещодавно відмовилася від планів збільшення виробничих потужностей до 13,0 млн б/д до 2027 року.

Разом 2023 року на Сполучені Штати, росію й Саудівську Аравію припадало 40% (32,8 млн б/д) світового видобутку нафти. Для порівняння, наступні три найбільші країни-виробники - Канада, Ірак і Китай - разом виробили 13,1 млн б/д 2023 року, трохи більше, ніж видобуто у самих Сполучених Штатах.

Після піку в 9,6 млн б/д 1970 року річний видобуток сирої нафти в США зрівнявся, а потім загалом протягом десятиліть знижувався до мінімуму в 5,0 млн б/д 2008 року. Видобуток сирої нафти в Сполучених Штатах знову почав збільшуватися 2009 року, оскільки видобувачі дедалі ширше застосовуються методи гідравлічного розриву пласта й горизонтального буріння, і з тих пір він постійно зростає. Єдиним винятком зі зростання виробництва в США з 2009 року були 2020 і 2021 роки, коли попит і ціни знизилися через економічні наслідки пандемії COVID-19. Останніми роками видобуток сирої нафти в Пермському басейні (у західному Техасі й східному Нью-Мексико) спричинив збільшення загального видобутку сирої нафти і природного газу в Сполучених Штатах.

росія була країною з найбільшим видобутком сирої нафти 2017 року, але зростання видобутку в росії з тих пір відстає від Сполучених Штатів. Середній річний видобуток в росії досяг піку 2019 року в 10,8 млн б/д, коли вона відставала від США на 1,4 млн б/д. Нещодавно росія була серед країн ОПЕК+, які оголосили про скорочення видобутку в листопаді 2022 року, а в лютому 2023 року вона окремо оголосила про додаткові добровільні скорочення на 500 тис. б/д. Хоча добровільні скорочення нещодавно зменшили видобуток в росії, основною причиною скорочень, як вважають в EIA, стали санкції й добровільні дії компаній у відповідь на повномасштабне вторгнення росії в Україну. Однак фактичне скорочення видобутку виявляється меншим, ніж очікувалося, і, за оцінками, 2023 року видобуток у росії скоротився лише на 200 тис. б/д.