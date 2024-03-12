Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Торік США посіли перше місце у світі з видобутку нафти — EIA

 

Сполучені Штати виробляли більше сирої нафти, ніж будь-яка інша країна за будь-який час, згідно з міжнародною енергетичною статистикою, протягом останніх шести років поспіль. Видобуток сирої нафти в Сполучених Штатах, включаючи конденсат, 2023 року становив у середньому 12,9 млн барелів на день (б/д), побивши попередній рекорд США й світовий рекорд у 12,3 млн б/д, встановлений 2019 року. Встановлено рекорд середньомісячного видобутку сирої нафти в США у грудні 2023 року на рівні понад 13,3 млн б/д.

Рекорд видобутку сирої нафти в Сполучених Штатах 2023 року навряд чи буде побито будь-якою іншою країною в найближчій перспективі, оскільки жодна інша країна не досягла видобувної потужності в 13,0 млн б/д. Державна компанія Саудівської Аравії Saudi Aramco нещодавно відмовилася від планів збільшення виробничих потужностей до 13,0 млн б/д до 2027 року.

Разом 2023 року на Сполучені Штати, росію й Саудівську Аравію припадало 40% (32,8 млн б/д) світового видобутку нафти. Для порівняння, наступні три найбільші країни-виробники - Канада, Ірак і Китай - разом виробили 13,1 млн б/д 2023 року, трохи більше, ніж видобуто у самих Сполучених Штатах.

Після піку в 9,6 млн б/д 1970 року річний видобуток сирої нафти в США зрівнявся, а потім загалом протягом десятиліть знижувався до мінімуму в 5,0 млн б/д 2008 року. Видобуток сирої нафти в Сполучених Штатах знову почав збільшуватися 2009 року, оскільки видобувачі дедалі ширше застосовуються методи гідравлічного розриву пласта й горизонтального буріння, і з тих пір він постійно зростає. Єдиним винятком зі зростання виробництва в США з 2009 року були 2020 і 2021 роки, коли попит і ціни знизилися через економічні наслідки пандемії COVID-19. Останніми роками видобуток сирої нафти в Пермському басейні (у західному Техасі й східному Нью-Мексико) спричинив збільшення загального видобутку сирої нафти і природного газу в Сполучених Штатах.

росія була країною з найбільшим видобутком сирої нафти 2017 року, але зростання видобутку в росії з тих пір відстає від Сполучених Штатів. Середній річний видобуток в росії досяг піку 2019 року в 10,8 млн б/д, коли вона відставала від США на 1,4 млн б/д. Нещодавно росія була серед країн ОПЕК+, які оголосили про скорочення видобутку в листопаді 2022 року, а в лютому 2023 року вона окремо оголосила про додаткові добровільні скорочення на 500 тис. б/д. Хоча добровільні скорочення нещодавно зменшили видобуток в росії, основною причиною скорочень, як вважають в EIA, стали санкції й добровільні дії компаній у відповідь на повномасштабне вторгнення росії в Україну. Однак фактичне скорочення видобутку виявляється меншим, ніж очікувалося, і, за оцінками, 2023 року видобуток у росії скоротився лише на 200 тис. б/д.
За матеріалами: EnKorr
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,3825
  0,2415
 0,63
EUR
 1
 41,9559
  0,2602
 0,62

Курс обміну валют на сьогодні, 10:38
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,2000  0,13 0,34 38,6988  0,14 0,35
EUR 41,6769  0,11 0,26 42,4088  0,15 0,36

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,4900  0,16 0,42 38,5000  0,14 0,36
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес