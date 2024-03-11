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LPG у роздробі впав нижче за 28 грн/л
17:42 11.03.2024 |
З 4 по 11 березня середня ціна на скраплений газ у роздробі зменшилася на 0,11 грн/л, до 27,90 грн/л. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».
В основному зміни відбулися в мережах середнього і нижчого цінового діапазону (див. табл.). Станом на 11 березня середня ціна на газ у цьому сегменті становить 27,43 грн/л, коли в преміум мережах - 28,99 грн/л.
Найбільше у середньому здешевшав газ у мережі VST - на 0,90 грн/л, до 26,90 грн/л, найменше - у Marshal - на 0,14 грн/л, до 26,60 грн/л.
Найдешевше можна придбати газ на АЗК мережі Marshal у Житомирській області - за 25,50 грн/л, найдорожче - за 31,69 грн/л - у Mango в Донецькій області.
«Авантаж 7» цього тижня не переглядав ціну на газ (25,95 грн/л). Вона залишається найнижчою серед операторів.
Водночас вартість LPG «БРСМ-Нафта» у середньому зменшилася на 0,04 грн/л. Компанія різноспрямовано переглянула ціни на ресурс на своїх АЗК. Так, наприклад, у Миколаївській області пальне здорожчало на 0,50 грн/л, а в Черкаській - здешевшало на 0,50 грн/л. Але на більшості своїх заправок оператор не змінював вартості газу.
Станом на 11 березня різниця між преміум і дискаунт сегментами зросла на 0,12 грн/л порівняно з 1 березня і становить 2,55 грн/л.
Здешевшання ресурсу обумовлено стабілізацією ситуації у дрібногуртовому секторі ринку. Так, за даними «А-95», протягом тижня середня вартість пального в гурті зменшилася на 410 грн/т, або на 0,22 грн/л, але у двотижневій динаміці ціна знизилася на 3 700 грн/т (2 грн/л).
Зі слів операторів, попит на газ залишається дуже низьким. «Коливання +/-1-2% - це ні про що», - зазначив один із них.
«Якщо в містах ситуація на заправках ще більш-менш, то в регіонах та на трасах реалізації майже немає», - розповіли в одній із паливних компаній.
Наразі співвідношення середніх цін на автогаз і бензин А-95 не змінилося порівняно з кінцем лютого і становить 54%.
Зміна роздрібних цін на газ на АЗК з 4 по 11 березня 2024 р., грн/л:
|
Компанія
|
LPG
|
|
11.03.2024
|
Зм.
|
ОККО
|
28,99
|
0,00
|
WOG
|
28,98
|
0,00
|
Авіас
|
27,62
|
0,00
|
Укрнафта
|
27,40
|
-0,50
|
UPG
|
27,71
|
0,00
|
AMIC
|
27,89
|
0,02
|
Shell
|
28,42
|
-0,23
|
SOCAR
|
28,99
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
26,93
|
-0,04
|
KLO
|
28,49
|
0,00
|
U.GO
|
27,11
|
-0,78
|
Автотранс
|
27,68
|
0,00
|
BVS
|
27,69
|
0,00
|
Chipo
|
27,13
|
-0,03
|
Авантаж 7
|
25,95
|
0,00
|
Рур груп
|
28,00
|
0,00
|
Mango
|
28,03
|
0,50
|
Ovis
|
27,59
|
-0,40
|
VST
|
26,90
|
-0,90
|
Marshal
|
26,60
|
-0,14
|
Олас
|
26,99
|
-0,21
|
VostokGaz
|
27,79
|
0,00
|
Neftek
|
28,49
|
0,00
|
Кворум
|
26,98
|
-0,20
|
ZOG
|
28,50
|
0,00
|
Катрал
|
26,97
|
0,00
|
Green Wave
|
26,30
|
0,00
|
RLS
|
26,70
|
-0,20
|
Середня ціна в Україні
|
27,90
|
-0,11
|
|
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