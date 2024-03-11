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АНАЛІТИКА

LPG у роздробі впав нижче за 28 грн/л

LPG у роздробі впав нижче за 28 грн/л

 

З 4 по 11 березня середня ціна на скраплений газ у роздробі зменшилася на 0,11 грн/л, до 27,90 грн/л. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».

В основному зміни відбулися в мережах середнього і нижчого цінового діапазону (див. табл.). Станом на 11 березня середня ціна на газ у цьому сегменті становить 27,43 грн/л, коли в преміум мережах - 28,99 грн/л.

Найбільше у середньому здешевшав газ у мережі VST - на 0,90 грн/л, до 26,90 грн/л, найменше - у Marshal - на 0,14 грн/л, до 26,60 грн/л.

Найдешевше можна придбати газ на АЗК мережі Marshal у Житомирській області - за 25,50 грн/л, найдорожче - за 31,69 грн/л - у Mango в Донецькій області.

«Авантаж 7» цього тижня не переглядав ціну на газ (25,95 грн/л). Вона залишається найнижчою серед операторів.

Водночас вартість LPG «БРСМ-Нафта» у середньому зменшилася на 0,04 грн/л. Компанія різноспрямовано переглянула ціни на ресурс на своїх АЗК. Так, наприклад, у Миколаївській області пальне здорожчало на 0,50 грн/л, а в Черкаській - здешевшало на 0,50 грн/л. Але на більшості своїх заправок оператор не змінював вартості газу.

Станом на 11 березня різниця між преміум і дискаунт сегментами зросла на 0,12 грн/л порівняно з 1 березня і становить 2,55 грн/л.

Здешевшання ресурсу обумовлено стабілізацією ситуації у дрібногуртовому секторі ринку. Так, за даними «А-95», протягом тижня середня вартість пального в гурті зменшилася на 410 грн/т, або на 0,22 грн/л, але у двотижневій динаміці ціна знизилася на 3 700 грн/т (2 грн/л).

Зі слів операторів, попит на газ залишається дуже низьким. «Коливання +/-1-2% - це ні про що», - зазначив один із них.

«Якщо в містах ситуація на заправках ще більш-менш, то в регіонах та на трасах реалізації майже немає», - розповіли в одній із паливних компаній.

Наразі співвідношення середніх цін на автогаз і бензин А-95 не змінилося порівняно з кінцем лютого і становить 54%.

Зміна роздрібних цін на газ на АЗК з 4 по 11 березня 2024 р., грн/л:

Компанія

LPG

11.03.2024

Зм.

ОККО

28,99

0,00

WOG

28,98

0,00

Авіас

27,62

0,00

Укрнафта

27,40

-0,50

UPG

27,71

0,00

AMIC

27,89

0,02

Shell

28,42

-0,23

SOCAR

28,99

0,00

БРСМ-Нафта

26,93

-0,04

KLO

28,49

0,00

U.GO

27,11

-0,78

Автотранс

27,68

0,00

BVS

27,69

0,00

Chipo

27,13

-0,03

Авантаж 7

25,95

0,00

Рур груп

28,00

0,00

Mango

28,03

0,50

Ovis

27,59

-0,40

VST

26,90

-0,90

Marshal

26,60

-0,14

Олас

26,99

-0,21

VostokGaz

27,79

0,00

Neftek

28,49

0,00

Кворум

26,98

-0,20

ZOG

28,50

0,00

Катрал

26,97

0,00

Green Wave

26,30

0,00

RLS

26,70

-0,20

Середня ціна в Україні

27,90

-0,11
За матеріалами: EnKorr
 

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