LPG у роздробі впав нижче за 28 грн/л

З 4 по 11 березня середня ціна на скраплений газ у роздробі зменшилася на 0,11 грн/л, до 27,90 грн/л. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».

В основному зміни відбулися в мережах середнього і нижчого цінового діапазону (див. табл.). Станом на 11 березня середня ціна на газ у цьому сегменті становить 27,43 грн/л, коли в преміум мережах - 28,99 грн/л.

Найбільше у середньому здешевшав газ у мережі VST - на 0,90 грн/л, до 26,90 грн/л, найменше - у Marshal - на 0,14 грн/л, до 26,60 грн/л.

Найдешевше можна придбати газ на АЗК мережі Marshal у Житомирській області - за 25,50 грн/л, найдорожче - за 31,69 грн/л - у Mango в Донецькій області.

«Авантаж 7» цього тижня не переглядав ціну на газ (25,95 грн/л). Вона залишається найнижчою серед операторів.

Водночас вартість LPG «БРСМ-Нафта» у середньому зменшилася на 0,04 грн/л. Компанія різноспрямовано переглянула ціни на ресурс на своїх АЗК. Так, наприклад, у Миколаївській області пальне здорожчало на 0,50 грн/л, а в Черкаській - здешевшало на 0,50 грн/л. Але на більшості своїх заправок оператор не змінював вартості газу.

Станом на 11 березня різниця між преміум і дискаунт сегментами зросла на 0,12 грн/л порівняно з 1 березня і становить 2,55 грн/л.

Здешевшання ресурсу обумовлено стабілізацією ситуації у дрібногуртовому секторі ринку. Так, за даними «А-95», протягом тижня середня вартість пального в гурті зменшилася на 410 грн/т, або на 0,22 грн/л, але у двотижневій динаміці ціна знизилася на 3 700 грн/т (2 грн/л).

Зі слів операторів, попит на газ залишається дуже низьким. «Коливання +/-1-2% - це ні про що», - зазначив один із них.

«Якщо в містах ситуація на заправках ще більш-менш, то в регіонах та на трасах реалізації майже немає», - розповіли в одній із паливних компаній.

Наразі співвідношення середніх цін на автогаз і бензин А-95 не змінилося порівняно з кінцем лютого і становить 54%.

Зміна роздрібних цін на газ на АЗК з 4 по 11 березня 2024 р., грн/л:

Компанія LPG

11.03.2024 Зм. ОККО 28,99 0,00 WOG 28,98 0,00 Авіас 27,62 0,00 Укрнафта 27,40 -0,50 UPG 27,71 0,00 AMIC 27,89 0,02 Shell 28,42 -0,23 SOCAR 28,99 0,00 БРСМ-Нафта 26,93 -0,04 KLO 28,49 0,00 U.GO 27,11 -0,78 Автотранс 27,68 0,00 BVS 27,69 0,00 Chipo 27,13 -0,03 Авантаж 7 25,95 0,00 Рур груп 28,00 0,00 Mango 28,03 0,50 Ovis 27,59 -0,40 VST 26,90 -0,90 Marshal 26,60 -0,14 Олас 26,99 -0,21 VostokGaz 27,79 0,00 Neftek 28,49 0,00 Кворум 26,98 -0,20 ZOG 28,50 0,00 Катрал 26,97 0,00 Green Wave 26,30 0,00 RLS 26,70 -0,20 Середня ціна в Україні 27,90 -0,11



