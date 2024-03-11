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Ціни на нафту продовжують знижуватися, Brent біля $81,8 за барель
13:44 11.03.2024 |
Нафтові котирування знижуються вдень у понеділок після спаду за підсумками минулого тижня.
Вартість травневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures на 13:05 EET знизилася на $0,26 (0,32%), до $81,82 за барель.
Ф'ючерси на WTI на квітень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшали на цей час на $0,27 (0,35%), до $77,74 за барель.
За минулий тиждень Brent подешевшала на 1,8%, WTI - на 2,5%. Частково спад був викликаний зміцненням курсу долара після п'ятничних статданих щодо ринку праці США, які вказали на зростання кількості робочих місць в економіці країни на 275 тис. замість очікуваних 200 тис.
Цього тижня інвестори чекають на дані про інфляцію в США у вівторок, а також на публікацію щомісячних звітів ОПЕК і Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).
Водночас дані нафтосервісної компанії Baker Hughes засвідчили, що за минулий тиждень кількість діючих нафтових бурових установок у США скоротилася на дві й становила 504 одиниці. Кількість газових установок тим часом зменшилась на чотири, до 115.
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