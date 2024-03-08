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АНАЛІТИКА

Фактична ціна реалізації нафти в Україні в лютому збільшилася на 5,7%

 

Фактична ціна реалізації нафти і конденсату, яка використовується під час визначення плати за надрокористування, у лютому 2024 року становила 19 тис. 210,38 грн/тонна, що на 5,7% більше, ніж у січні (18 тис. 175,28 грн/тонна).

Відповідні дані оприлюднено на сайті Міністерства економіки України.

Як повідомлялося, у січні 2023 року фактична ціна реалізації становила 13 тис. 296,86 грн/тонна, у лютому - 13 тис. 251,2 грн/тонна, у березні - 12 тис. 521,5 грн/тонна, у квітні - 15 тис. 514,87 грн/тонна, у травні - 14 тис. 158,35 грн/тонна, у червні - 14 тис. 673,35 грн/тонна, у червні - 14 тис. 673,35 грн/тонна, у травні - 14 тис. 673,35 грн/тонна, у червні - 14 тис. 673,35 грн/тонна. 673,35 грн/тонна, у липні - 17 тис. 178,34 грн/тонна, у серпні - 19 тис. 775,18 грн/тонна, у вересні - 22 тис. 90,89 грн/тонна, у жовтні - 21 тис. 475,25 грн/тонна, листопаді - 19 тис. 402,94 грн/тонна, у грудні - 17 тис. 959,58 грн/тонна, у січні - 19 тис. 210,38 грн/тонна.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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