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АНАЛІТИКА

Нафта дешевшає після зростання напередодні, Brent опустилася до $82,3 за барель

 

Ціни на нафту еталонних марок посилили зниження вдень у четвер.

Вартість травневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures на 13:02 EET знизилася на $0,63 (0,76%), до $82,33 за барель.

Ф'ючерси на WTI на квітень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшали на цей час на $0,6 (0,76%) - до $78,53 за барель.

Напередодні ціна Brent зросла на 1,1%, WTI - на 1,3%.

Підтримку ринку напередодні надала новина про те, що Саудівська Аравія у квітні підніме ціни на нафту з постачанням до Азії, яка є найбільшим ринком збуту для країни, пише MarketWatch. Крім того, тижневий приріст запасів нафти в США виявився не таким значним, як передбачалося.

Резерви нафти в США минулого тижня збільшилися на 1,367 млн барелів, повідомило міністерство енергетики країни. Запаси бензину знизилися на 4,46 млн барелів, дистилятів - на 4,131 млн барелів.

Експерти очікували зростання запасів нафти на 2,116 млн барелів, а також зменшення резервів бензину на 1,64 млн барелів і дистилятів - на 665 тис. барелів, прогнозували опитані Trading Economics аналітики.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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