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Trafigura придбає британського виробника біопалива Greenergy
19:36 06.03.2024 |
Trafigura Group придбає європейський бізнес Greenergy у Brookfield Asset Management, повідомляє PetrolPlaza.
Британський постачальник дорожнього палива й великий виробник біодизелю спочатку був заснований 1992 року для постачання дизельного пального з меншими викидами. Сьогодні компанія - один із найбільших у Європі постачальників біопалива з заводами у Великобританії й Нідерландах, а також провідним дистриб'ютором дорожнього палива у Великобританії.
«Оскільки Європа переходить до майбутнього з меншим вмістом вуглецю, а нафтопереробна промисловість адаптується до мінливої ринкової динаміки, такі компанії, як Greenergy, стають дедалі важливішими», - сказав Бен Лакок, глобальний керівник нафтового відділу Trafigura.
Це придбання дозволить Trafigura посилити свої операції з постачання палива в Європі й додати фізичне виробництвоі поширення відновлюваного палива до свого біопаливного бізнесу.
«Trafigura дає додаткове розуміння глобальних ланцюгів постачання й енергетичних ринків, а також досвід інвестування у відновлювані джерела енергії. Це ще більше розширить нашу пропозицію клієнтам під час енергетичного переходу й за його межами», - заявив Крістіан Флах, виконавчий директор Greenergy.
Після придбання компанією продовжить керувати нинішня команда керівництва.
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