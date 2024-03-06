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АНАЛІТИКА

Trafigura придбає британського виробника біопалива Greenergy

 

Trafigura Group придбає європейський бізнес Greenergy у Brookfield Asset Management, повідомляє PetrolPlaza.

Британський постачальник дорожнього палива й великий виробник біодизелю спочатку був заснований 1992 року для постачання дизельного пального з меншими викидами. Сьогодні компанія - один із найбільших у Європі постачальників біопалива з заводами у Великобританії й Нідерландах, а також провідним дистриб'ютором дорожнього палива у Великобританії.

«Оскільки Європа переходить до майбутнього з меншим вмістом вуглецю, а нафтопереробна промисловість адаптується до мінливої ринкової динаміки, такі компанії, як Greenergy, стають дедалі важливішими», - сказав Бен Лакок, глобальний керівник нафтового відділу Trafigura.

Це придбання дозволить Trafigura посилити свої операції з постачання палива в Європі й додати фізичне виробництвоі поширення відновлюваного палива до свого біопаливного бізнесу.

«Trafigura дає додаткове розуміння глобальних ланцюгів постачання й енергетичних ринків, а також досвід інвестування у відновлювані джерела енергії. Це ще більше розширить нашу пропозицію клієнтам під час енергетичного переходу й за його межами», - заявив Крістіан Флах, виконавчий директор Greenergy.

Після придбання компанією продовжить керувати нинішня команда керівництва.
За матеріалами: EnKorr
 

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