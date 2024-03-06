Нафта посилила зростання, Brent подорожчала до $82,7 за барель

Підйом цін на нафту прискорився вдень у середу на даних про невелике підвищення нафтових запасів у США.

Вартість травневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 13:47 EET підвищилася на $0,62 (0,76%), до $82,66 за барель.

Ф'ючерси на WTI на квітень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчали до цього часу на $0,83 (1,06%), до $78,98 за барель.

У середу Brent подешевшала на 0,9%, WTI - на 0,8%.

За оцінками API, резерви нафти в Штатах за минулий тиждень зросли приблизно на 400 тис. барелів замість очікуваного підйому на 2,6 млн барелів. Офіційні дані про запаси нафти і нафтопродуктів у США буде опубліковано в середу, о 17:30 кв. м., аналітики, яких опитали Trading Economics, прогнозують, що вони вкажуть на збільшення запасів нафти на 2,1 млн барелів.

Крім того, ринок продовжує оцінювати заяви влади Китаю, яка встановила на поточний рік мету щодо темпів зростання економіки країни в 5%. Минулого року мета була на тому ж рівні, фактично ж економіка зросла на 5,2%, заявив прем'єр Держради КНР Лі Цян під час щорічної сесії Всекитайських зборів народних представників у вівторок.

"Схоже, нафтовий ринок розчарований новинами про китайські цілі зростання, але насправді картина вельми і вельми позитивна, - наводить MarketWatch слова старшого ринкового аналітика Price Futures Group Філа Флінна. - Ми очікуємо, що попит у США та решті світу перевершить очікування".