Нафта продовжує дешевшати, Brent торгується близько $82,6 за барель

Ціни на нафту еталонних марок продовжують помірно опускатися вдень у вівторок.

Вартість травневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 13:37 EET знизилася на $0,17 (0,21%), до $82,63 за барель.

Ф'ючерси на WTI на квітень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшали до цього часу на $0,31 (0,39%), до $78,43 за барель.

Напередодні Brent подешевшала на 0,9%, WTI - на 1,5%.

Як повідомлялося, низка країн ОПЕК+ домовилася про продовження додаткових добровільних скорочень нафтовидобутку. Обмеження, які набули чинності з 1 січня і становлять близько 2 млн б/д, діятимуть до кінця червня.

Оптимізм у зв'язку з обмеженням поставок нівелювали дані про зростання видобутку нафти в країнах, що не входять до ОПЕК+, а також невизначеність прогнозів для економіки Китаю.

"ОПЕК+ має переконатися в тому, що всі узгоджені заходи суворо дотримуються, щоб нафта залишалася вище $80 навіть у разі зниження геополітичної напруженості, - зазначив аналітик Commerzbank Карстен Фрітш. - Надлишку пропозиції в другому кварталі, найімовірніше, вдасться уникнути. Утім, продовження обмежень на три місяці ринок уже очікував".

Аналітики також оцінюють заяви влади Китаю, яка встановила на поточний рік мету щодо темпів зростання економіки країни в 5%. Минулого року мета була на тому ж рівні, фактично ж економіка зросла на 5,2%, заявив прем'єр Держради КНР Лі Цян.