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АНАЛІТИКА

Нафта перейшла до зростання, Brent близько $83,4 за барель

 

Ціни на нафту еталонних марок перейшли до зростання ввечері в понеділок.

Вартість травневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 16:43 EET підвищилася на $ 0,31 (0,37%), до $ 83,86 за барель.

Ф'ючерси на WTI на квітень на торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчали до цього часу на $0,19 (0,24%), до $80,16 за барель.

Низка країн ОПЕК+ за підсумками колективних переговорів у неділю оголосила про продовження додаткових добровільних скорочень нафтовидобутку. Обмеження, які набули чинності з 1 січня і становлять близько 2 млн б/д, діятимуть до кінця червня. Учасники альянсу знову наголосили, що скорочення спрямовані на підтримання стабільності та балансу світового нафтового ринку, а додаткові обсяги згодом поступово відновляться.

Ринок загалом очікував часткового продовження обмежень на другий квартал, проте оголошені заходи перевершили очікування, пише Rystad Energy.

"Ми припускали, що в другому кварталі скорочення будуть швидко скасовані, і видобуток у країнах ОПЕК+ швидко перевищить 36 млн барелів на добу в травні, - йдеться в повідомленні аналітичної компанії. - Але тепер прогноз полягає в тому, що видобуток ОПЕК+ становитиме 34,6 млн б/д весь другий квартал і підвищиться до 36,3 млн б/д у другому півріччі".

Додаткову підтримку нафтовим котируванням надають невизначеність навколо переговорів про перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС, а також атаки єменських хуситів на судна в Червоному морі, пише Trading Economics.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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