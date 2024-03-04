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Ціни на дизельне пальне в Україні продовжують спускатися вниз
12:45 04.03.2024 |
Ціни на дизельне пальне в Україні продовжують спускатися вниз, попри спроби зростання протягом останніх днів лютого. Водночас вартість бензину, навпаки, незначно зросла.
У тижневій динаміці європейські котирування на пальне майже не змінилися, а ось у місячній - бензин здорожчав в середньому на $50/т (1,7 грн/л), а дизельне пальне, навпаки, здешевшало в Середземномор'ї на $40/т (1,5 грн/л), на півночі Європи - на $23/т (0,88 грн/л). Своєю чергою середня гуртова ціна на бензин в Україні протягом лютого зросла на 1,13 грн/л, на ДП - на 0,68 грн/л.
В останній тиждень зими ціна на дизельне пальне на півдні країни коливались у межах 42,75-44 грн/л. Зі слів трейдерів, такий діапазон був комфортним для роботи.
«Вдається працювати хоч і не з великим, але плюсом», - зазначили в одній із компаній.
Нижче від середньої ціни на цьому напрямку пропонували дизель компанії «Ексон» і «Азарес». Як повідомив один із респондентів з паливного ринку, «Ексон» стартував від 42,6 грн/л.
Хоч і не значно суттєве, але все-таки покращення, відбулося в попиті. Після блокування польсько-українського кордону компанії з центральних і східних областей відновили закупівлю ресурсу на півдні, пожвавши там невеселу ситуацію з попитом. Крім того, почали надходити запити і від аграріїв.
«Поки це не так відчутно, але чекаємо», - поділився сподіваннями один із трейдерів.
Окремі південні імпортери вже почали готуватися до початку сезону. Всі опитані трейдери у березні хочуть збільшити імпорт, що вже викликає занепокоєння, оскільки, м'яко кажучи, нестачі пропозицій немає.
На заході країни вартість дизелю становила 44,5-46 грн/л. Подовжена логістика через закриття кордону з Польщею змусила деякі компанії відмовитися від імпорту й переорієнтуватись на внутрішній ринок, зокрема на ті ж ресурси з півдня.
«Хоч нам це виходить загалом дещо дорожче, але дешевше, ніж стояти зараз на кордоні», - зазначили в одній із західних компаній.
Незважаючи на те, що відвантаження через польський кордон зменшилося, дефіциту пального в західних областях трейдери не відчувають.
Щодо бензину, то на півдні вартість цього виду пального варіюється в межах 45,00-46,5 грн/л, на заході - 45,50-46,5 грн/л.
Із заходу на південь
Ситуація на кордоні з Польщею без змін - погана. Це впливає на постачання ДП автомобільним транспортом. Як раніше повідомляв enkorr, протягом останніх чотирьох тижнів обсяги розмитнення дизпального й бензину, що надходять із Польщі, Латвії й Литви, скоротилися майже в 4 рази, до 5,5 тис. тонн.
Впливає блокування й на самих поляків. На наступний тиждень Orlen Lietuva анонсувала зниження премій на дизельне пальне на майже $30/т. Водночас премія на бензин майже не зміниться (+$2/т). Українські компанії вже порахували ціни на 4-10 березня: бензин у межах 41,99-42,40 грн/л, ДП - 40,99-41,10 грн/л.
Та, окрім перекриття польських КПП, відвантаження з Литви може ускладнитися блокуванням польсько-литовського кордону. Так, із 1 березня фермери анонсували тижневе блокування прикордонного переходу «Кальварія-Будзіско».
Не так просто привезти пальне і через Словаччину. Імпортери розповідають про довжелезні черги на польсько-словацькому кордоні, що логічно з погляду збільшення тиску на «непольські» ділянки.
На румунському напрямку все стабільно: відвантаження авто і залізницею відбувається в штатному режимі. За 25 днів лютого середньодобовий імпорт бензину з цього напрямку зріс на 61% порівняно з січнем, до 1 тис. т, а дизельного пального, навпаки, знизився на 16%, до 3,5 тис. т.
Ще одним колись значним напрямком постачання пального є Болгарія. Після того, як у жовтні 2023 року певна кількість болгарських базисів потрапила у список терміналів з додатковою перевіркою, частка постачань з цього напрямку значно зменшилася. Наразі більша частина дизелю (76% за 2024 рік) і майже весь бензин відвантажується з баз поблизу Софії. Вартість пального з цього напрямку протягом минулого тижня знижувалась. Наприклад, згідно з telegram-каналом компанії «УНТК», вартість дизелю з Софії знизилася на 1 грн/л і становить 42 грн/л.
Поки, окрім котирувань і курсу валют, паливні компанії не бачать чинників, які б найближчим часом уплинули на ціни на пальне на українському ринку. У березні вони очікують зростання попиту, але багато що залежатиме від погоди й від того, скільки привезуть ресурсу. Поки є відчуття нового переливу ринку.
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