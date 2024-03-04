Нафта підскочила після рішення ОПЕК+ продовити скорочення видобутку

Ціни на нафту зросли в понеділок після того, як члени ОПЕК+ погодилися продовжити добровільне скорочення видобутку нафти до кінця другого кварталу, що здебільшого відповідає очікуванням ринку, тоді як Росія пообіцяла скоротити видобуток та експорт.

Ф'ючерси на нафту Brent о 06:15 EET торгувалися на 14 центів, або на 0,2% вище, до $83,69 за барель, тоді як американська нафта West Texas Intermediate (WTI) подорожчала на 2 центи до $79,99. за барель.

Міжмісячний спред з нафти Brent збільшився на 5 центів до 90 центів за барель, а шестимісячний спред збільшився на 15 центів до $4,49 у результаті беквордації, що є ознакою того, що трейдери очікують на скорочення пропозиції в майбутньому. Беквордація відноситься до ринкової структури, при якій оперативні ціни вищі, ніж ціни в наступні місяці.

"Ознаки напруженості на фізичному ринку продовжують підштовхувати сиру нафту до зростання. Скорочення видобутку альянсом ОПЕК+ продовжує скорочувати пропозицію, оскільки ринок стурбований поновленням напруженості на Близькому Сході", - заявили аналітики ANZ у понеділок.

Організація країн-експортерів нафти та її союзники (ОПЕК+) продовжують у другому кварталі добровільне скорочення видобутку нафти на 2,2 мільйона барелів на добу, і очікується, що це пом'якшить ринок на тлі глобальних економічних проблем та зростання видобутку за межами групи. Заява Росії здивувала деяких аналітиків.

Росія скоротить видобуток та експорт нафти ще на 471 тисячу барелів на добу у другому кварталі в координації з деякими країнами-учасницями ОПЕК+, заявив у неділю її віце-прем'єр Олександр Новак.

Скорочення ОПЕК+ призведуть до зниження видобутку в групі до 34,6 млн. барелів на добу в другому кварталі проти більш раннього прогнозу, що видобуток може піднятися вище 36 млн. барелів на добу в травні, оскільки виробники згортають скорочення поставок, Хорхе Леон, старший віце-. президент консалтингової компанії Rystad. Про це йдеться у повідомленні Energy.

"Цей новий крок ОПЕК+ ясно демонструє сильну єдність усередині групи, що була поставлена під сумнів після листопадової зустрічі міністрів, на якій Ангола вийшла з ОПЕК", - сказав він.

"Це також демонструє тверду рішучість захистити нижню межу цін вище $80 за барель у другому кварталі".

Зростання геополітичної напруженості через конфлікт між Ізраїлем і ХАМАС та атак хуситів на судноплавство в Червоному морі підтримало ціни на нафту в 2024 році, хоча занепокоєння з приводу економічного зростання мало вагу.

Єменські хусити, які підтримує Іран, пообіцяли в неділю продовжувати атакувати британські кораблі в Аденській затоці після затоплення британського судна Rubymar.

В одному з найрізкіших коментарів високопоставленого лідера США віце-президент США Камала Харріс у неділю зажадала від палестинського бойового угруповання ХАМАС погодитися на негайне шеститижневе припинення вогню, водночас наполегливо закликаючи Ізраїль зробити більше для збільшення постачання гуманітарної допомоги в сектор Газа.

Вашингтон наполягає на тому, що угода про припинення вогню вже близько, і наполягає на встановленні перемир'я на початок Рамадану, тобто за тиждень. У суботу офіційний представник США заявив, що Ізраїль погодив рамкову угоду.