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АНАЛІТИКА

Спред між роздрібними й гуртовими цінами на LPG скоротився на 35%

Спред між роздрібними й гуртовими цінами на LPG скоротився на 35%

 Середні ціни на газ в Україні в лютому в гурті й роздробі, грн/л

Протягом лютого 2024 р. середня вартість скрапленого газу в роздробі збільшилася на 0,66 грн/л, до 28,04 грн/л. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».

Найбільше зросла середня ціна на LPG в Ovis - на 2,10 грн/л, до 28,39 грн/л, найменше - в мережі U.GO - 0,37 грн/л, до 27,82 грн/л.

У розрізі середніх цін у мережах найнижчою лишається вартість газу в «Авантаж 7» - 25,95 грн/л.

Загалом за лютий у мережах дискаунт-сегменту цей вид пального здорожчав на 0,41 грн/л, у преміум сегменті - на 0,17 грн/л. Станом на 1 березня цінова різниця між сегментами становить 2,43 грн/л.

При цьому в мережах ОККО і WOG місячна динаміка цін від'ємна (див. табл.).

Нагадаємо, що зростання цін розпочалося в середині лютого, після стрибка на аукціоні внутрішніх виробників. Загалом у період із 1 по 29 лютого середня гуртова ціна в Україні зросла на 2,8 грн грн/л, тоді як середня вартість газу на стелах АЗС - лише на 0,66 грн/л.

Утім, роздрібні ціни у березні навряд чи реалізують потенціал зростання, заданий гуртовими цінами, кажуть учасники ринку. Як повідомляв enkorr, на аукціоні Української енергетичної біржі 28 лютого ціна на скраплений газ суттєво впала. Зі слів операторів, різка зміна динаміки гуртових цін на тлі рекордно низького попиту спровокує зупинку адекватного зростання роздрібних цін.

«Найімовірніше, мережі нижчого цінового діапазону швидко відреагують на ситуацію і припинять зростання, а деякі й узагалі можуть знизити ціни», - зазначили в одній із паливних мереж.

«Ціни на газ поки не зростатимуть, але й падіння теж, швидше за все, не буде», - погоджуються в іншій мережі.

Таким чином, зазор між роздрібними цінами, що становив на початок лютого 6,17 грн/л, скоротився на кінець місяця до 4,02 грн/л і обіцяє лишитися таким принаймні у перший тиждень березня.

Зміна роздрібних цін на газ на АЗК з 1 лютого по 1 березня 2024 р., грн/л:

Компанія

LPG

01.03.24

Зм.

ОККО

28,99

-0,17

SOCAR

28,99

0,00

WOG

28,98

-0,13

Shell

28,65

1,00

Neftek

28,49

1,00

KLO

28,49

0,50

Ovis

28,39

2,10

UPG

28,21

0,19

ZOG

28,00

1,00

Рур груп

28,00

1,00

Укрнафта

27,90

1,50

U.GO

27,82

0,37

AMIC

27,81

1,49

VST

27,80

1,40

VostokGaz

27,79

0,80

BVS

27,69

1,20

Автотранс

27,68

1,20

Авіас

27,62

0,95

Mango

27,53

0,84

Luxwen

27,49

1,90

Chipo

27,40

1,22

Motto

27,28

0,80

Олас

27,20

0,90

Кворум

27,18

0,70

Rodnik

26,99

0,70

БРСМ-Нафта

26,98

0,81

Катрал

26,97

1,00

RLS

26,90

0,50

Marshal

26,74

1,00

Green Wave

26,30

0,40

Авантаж 7

25,95

0,00

Середня ціна в Україні

28,04

0,66
За матеріалами: EnKorr
 

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