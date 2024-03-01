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Запаси газу в ПСГ України становлять 8,5 млрд куб. м, вугілля 1 млн тонн - заступник міністра енергетики
17:21 01.03.2024 |
Запаси природного газу в підземних сховищах України станом на початок березня становлять 8,5 млрд куб. м, вугілля на складах теплової генерації та шахт - 1 млн тонн, що на 0,2 млн тонн перевищує планове завдання на цей період, повідомила заступник міністра енергетики Світлана Гринчук.
"Зараз запаси газу 8,5 млрд куб. м і вони оновлюються, а споживання вже значно знижується. Вугілля - 1 млн тонн, і це на 200 тис. тонн більше від запланованого, що вперше під кінець опалювального сезону", - сказала вона журналістам у кулуарах організованого Центром економічного відновлення форуму "Підсумки опалювального сезону 2023/2024: економіка під обстрілом", що відбувся в Києві в п'ятницю.
Перевищення планового показника щодо запасів вугілля, за її словами, "відбулося і за рахунок видобутку, і за рахунок імпорту".
"Ми вже почали працювати над тим, щоб у наступний ОЗП увійти не з гіршими, а з кращими показниками", - додала Гринчук, нагадавши, що за плану щодо газу на початок ОЗП у 14,7 млрд куб. м у ПСГ було закачано близько 16 млрд куб. м.
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