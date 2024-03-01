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Нафта посилила зростання, Brent подорожчала до $82,9 за барель
14:14 01.03.2024 |
Підйом цін на нафту еталонних марок прискорився вдень у п'ятницю.
Вартість травневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 13:09 EET підвищилася на $1,02 (1,25%), до $82,93 за барель.
Ф'ючерси на WTI на квітень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчали до цього часу на $0,99 (1,27%), до $79,25 за барель.
У лютому ціна Brent підвищилася на 2,3%, WTI - на 3,2%. Обидві марки завершили в плюсі другий місяць поспіль.
"Нафтовий ринок фіксує помірне зростання на повідомленнях про новий виток напруженості в Секторі Гази, який підвищує ризики в регіоні, - написали аналітики ING. - Спреди між різними контрактами на Brent і WTI залишаються вузькими, що сигналізує про дефіцит пропозиції".
Ринок також чекає на рішення ОПЕК+ щодо продовження обмежень на видобуток нафти й уважно стежить за обсягами нафтовидобутку в інших країнах, зокрема в США. У Штатах видобуток тримається на рекордному рівні в розмірі близько 13,3 млн барелів на добу з кінця січня, проте зростання видобутку припинилося.
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