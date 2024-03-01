Нафта зростає, ринки чекають на рішення ОПЕК+, незважаючи на змішані фактори попиту

Ціни на нафту зросли в п'ятницю і мають завершити тиждень помірним зростанням, оскільки ринки очікують на рішення ОПЕК+ щодо угод про постачання на другий квартал на тлі відмінностей у показниках попиту з боку ключових споживачів у США та Китаї.

Травневі ф'ючерси на нафту Brent о 06:03 EET подорожчали на 27 центів, або 0,33%, до $82,18 за барель, а квітневі ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) зросли на 20 центів, або 0,26 % до $78,46.

WTI цього тижня може зрости щонайменше на 2,5%, тоді як Brent тримається поблизу ціни минулого тижня. Ціна на нафту марки Brent вже три тижні впевнено тримається вище за позначку в 80 доларів.

"Ціни на нафту марки Brent на цьому тижні продовжували торгуватися в бічному тренді... Ціна на нафту марки Brent на рівні 83 доларів США за барель останнім часом продемонструвала силу, хоча фундаментальні показники, як і раніше, схильні до надлишку пропозиції", - заявили аналітики. BMI у клієнтському повідомленні.

«Очікування продовження скорочення видобутку ОПЕК+ у другому кварталі 2024 року також чинять тиск на настрої, оскільки очікується, що слабкий попит збережеться... Проте тимчасові спреди для ф'ючерсних контрактів на нафту марки Brent розширилися. Перехід до сильнішої беквордації (структури ринку) сприятиме більш оптимістична позиція щодо цін, оскільки ринки очікують на посилення цін у найближчі місяці", - додали аналітики.

Дослідження Reuters показало, що Організація країн-експортерів нафти цього місяця видобула 26,42 мільйона барелів на добу, що на 90 000 барелів на добу більше, ніж у січні. Видобуток у Лівії зріс у місячному вирахуванні на 150 000 барелів на добу.

За словами джерел, рішення про продовження скорочень очікується першого березневого тижня, при цьому очікується, що про свої рішення оголосять окремі країни.

Зростання можливостей ОПЕК+ під керівництвом Саудівської Аравії, які продовжують скорочення поставок після першого кварталу, потенційно, призведуть до того, що ціни на нафту перевищать 80 доларів США за барель до кінця 2024 року, сказав керівник групи енергетичного сектору DBS Bank Сувро Саркар.

Підтримуючи ціни, ключовий індикатор інфляції Федеральної резервної системи, індекс особистих споживчих витрат США (PCE) показав січневу інфляцію відповідно до очікувань економістів, зберігаючи можливість зниження процентних ставок у червні. Це, у свою чергу, може знизити споживчі витрати та стимулювати купівельну активність.

Проте, неоднозначні дані щодо індексу менеджерів із закупівель (PMI) за лютий у Китаї, найбільшому у світі споживачі нафти, обмежили зростання цін.

Виробнича активність Китаю в лютому скорочувалася п'ятий місяць поспіль, як показало офіційне дослідження підприємств у п'ятницю, що посилює тиск на пекінських політиків з метою вжиття заходів стимулювання.

Офіційний індекс менеджерів із закупівель (PMI) у невиробничому секторі, який включає послуги та будівництво, проте зріс до 51,4, з 50,7 у січні, найвищого рівня з вересня.

"Що стосується попиту, ми згодні з тим, що у 2 кварталі будуть збої, і ми прогнозуємо, що Brent у середньому знизиться у 2 кварталі 2024 року в порівнянні з 1 кварталом 2024 року, а потім відновиться у 2 півріччі 2024 року на тлі потенційного сценарію зниження ставок, який має стимулювати потоки коштів у бік ризикованих активів", - заявили в DBS. Банк Саркар.