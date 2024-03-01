Фінансові новини
- |
- 01.03.24
- |
- 08:35
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Нафта зростає, ринки чекають на рішення ОПЕК+, незважаючи на змішані фактори попиту
08:27 01.03.2024 |
Ціни на нафту зросли в п'ятницю і мають завершити тиждень помірним зростанням, оскільки ринки очікують на рішення ОПЕК+ щодо угод про постачання на другий квартал на тлі відмінностей у показниках попиту з боку ключових споживачів у США та Китаї.
Травневі ф'ючерси на нафту Brent о 06:03 EET подорожчали на 27 центів, або 0,33%, до $82,18 за барель, а квітневі ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) зросли на 20 центів, або 0,26 % до $78,46.
WTI цього тижня може зрости щонайменше на 2,5%, тоді як Brent тримається поблизу ціни минулого тижня. Ціна на нафту марки Brent вже три тижні впевнено тримається вище за позначку в 80 доларів.
"Ціни на нафту марки Brent на цьому тижні продовжували торгуватися в бічному тренді... Ціна на нафту марки Brent на рівні 83 доларів США за барель останнім часом продемонструвала силу, хоча фундаментальні показники, як і раніше, схильні до надлишку пропозиції", - заявили аналітики. BMI у клієнтському повідомленні.
«Очікування продовження скорочення видобутку ОПЕК+ у другому кварталі 2024 року також чинять тиск на настрої, оскільки очікується, що слабкий попит збережеться... Проте тимчасові спреди для ф'ючерсних контрактів на нафту марки Brent розширилися. Перехід до сильнішої беквордації (структури ринку) сприятиме більш оптимістична позиція щодо цін, оскільки ринки очікують на посилення цін у найближчі місяці", - додали аналітики.
Дослідження Reuters показало, що Організація країн-експортерів нафти цього місяця видобула 26,42 мільйона барелів на добу, що на 90 000 барелів на добу більше, ніж у січні. Видобуток у Лівії зріс у місячному вирахуванні на 150 000 барелів на добу.
За словами джерел, рішення про продовження скорочень очікується першого березневого тижня, при цьому очікується, що про свої рішення оголосять окремі країни.
Зростання можливостей ОПЕК+ під керівництвом Саудівської Аравії, які продовжують скорочення поставок після першого кварталу, потенційно, призведуть до того, що ціни на нафту перевищать 80 доларів США за барель до кінця 2024 року, сказав керівник групи енергетичного сектору DBS Bank Сувро Саркар.
Підтримуючи ціни, ключовий індикатор інфляції Федеральної резервної системи, індекс особистих споживчих витрат США (PCE) показав січневу інфляцію відповідно до очікувань економістів, зберігаючи можливість зниження процентних ставок у червні. Це, у свою чергу, може знизити споживчі витрати та стимулювати купівельну активність.
Проте, неоднозначні дані щодо індексу менеджерів із закупівель (PMI) за лютий у Китаї, найбільшому у світі споживачі нафти, обмежили зростання цін.
Виробнича активність Китаю в лютому скорочувалася п'ятий місяць поспіль, як показало офіційне дослідження підприємств у п'ятницю, що посилює тиск на пекінських політиків з метою вжиття заходів стимулювання.
Офіційний індекс менеджерів із закупівель (PMI) у невиробничому секторі, який включає послуги та будівництво, проте зріс до 51,4, з 50,7 у січні, найвищого рівня з вересня.
"Що стосується попиту, ми згодні з тим, що у 2 кварталі будуть збої, і ми прогнозуємо, що Brent у середньому знизиться у 2 кварталі 2024 року в порівнянні з 1 кварталом 2024 року, а потім відновиться у 2 півріччі 2024 року на тлі потенційного сценарію зниження ставок, який має стимулювати потоки коштів у бік ризикованих активів", - заявили в DBS. Банк Саркар.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Буданов натякнув на прорахунки в роботі Залужного
|ЄC остаточно схвалив програму для України на 50 млрд євро
|«Опція закриття кордону не згадувалася». Торгпред України – про переговори з Польщею
|Туск: Польща обговорює з Україною тимчасове закриття кордону для руху товарів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Нафта зростає, ринки чекають на рішення ОПЕК+, незважаючи на змішані фактори попиту
|Уряд погасив 1,6 мільярда заборгованості банкам-учасникам програми кредитування «5-7-9%»
|«Окопні» РЕБи, авто і не тільки. У Міноборони розповіли про нові розробки для ЗСУ
|АЛЛО: покупки українців наближаються до довоєнного рівня
|Доходи загального фонду держбюджету в лютому перевищили доходи січня на 65%
|Україна продовжила «транспортний безвіз» із Туреччиною до кінця війни
Бізнес
|Apple відмовляється від створення електромобіля — Марк Гурман
|Google інтегрувала чат-бота Gemini в застосунок Messages і додала генерацію текстових резюме на основі ШІ в Android Auto
|Lenovo представила прозорий ноутбук ThinkBook
|Китайські розробники винайшли DVD-диск, який здатен вмістити неймовірну кількість контенту - 220 000 фільмів
|Автоконцерн Stellantis купив ШІ-сервіс CloudMade з українською командою розробників
|Google поступово замінює Assistant на Gemini на Android-пристроях
|NVIDIA випускає графічні процесори для ноутбуків RTX 500 і 1000 покоління Ada для штучного інтелекту на ходу