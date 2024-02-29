Вартість LPG на аукціоні відкотилася після панічного злету

Динаміка середніх цін на скраплений газ в Україні у лютому, грн/т

Вартість скрапленого газу на торгах українських виробників 28 лютого відкотилася до 41 000-42 000 грн/т після стрибка до майже 50 000 грн/т на попередніх торгах. Про це свідчать дані Української енергетичної біржі.

Виробники збільшили обсяги виставленого на аукціон газу до 7,04 тис. т, з яких 0,61 тис. т - із місячним періодом відвантаженням.

На початку торгів вартість ресурсу «Укрнафти» становила 47 502 грн/л, «Укргазвидобування» - 48 419 грн/т, на що покупці відреагували нульовою активністю. Перші угоди почалися лише на позначці 44 000 грн/т, але їх кількість була незначною.

Цікавість ринку прокинулася на ціновому показнику 41 000-41 500 грн/т, тоді зріс і попит і на «довгі» партії. «Навряд чи в місячній перспективі буде дешевше», - сказав респондент enkorr серед учасників торгів.

Ближче до закриття торгів ціна на газ навіть зросла до 42 500-44 000 грн/т.

Приватні виробники реалізували свій ресурс на власних торгах за середньою ціною 44 760 грн/т.

Зі слів трейдерів, зліт цін на минулому аукціоні до 50 000 грн/т було викликано негативними очікуваннями продовження блокування кордону зі Словаччиною й Угорщиною, а також ще свіжими спогадами про гострий дефіцит газу у листопаді.

«Минулого тижня на вартість ресурсу вплинула емоційна складова. Брали ресурс про всяк випадок. Але через кілька днів панічний настрій зійшов нанівець, тому сьогодні на аукціоні учасники вже більш раціонально підходять до закупівель», - зазначили в одній із паливних компаній.

Нагадаємо, що об'їзд польського кордону через словацькі й угорські КПП обходиться трейдерам приблизно в $130/т. «Наразі для центральних регіонів вартість імпортного ресурсу в середньому становить 42 500-45 000 грн/т. Ціна на залізничні партії, які було законтрактовано минулого тижня, подекуди ще вища», - зазначив один із респондентів.

«За незмінної ситуації на кордоні й у попиті, найімовірніше, ціна в країні коливатиметься в діапазоні 44 000-45 000 грн/т. Дорогі запаси цього ресурсу впливатимуть на ціноутворення», - зазначають в одній із компаній.

Падіння цін на аукціоні 28 лютого нижче від імпортного паритету трейдери розцінюють як свідчення високого ресурсного наповнення ринку. «Низьке споживання, велика кількість ресурсу на ринку стабілізували ціни на газ у країні ще наприкінці минулого тижня і продовжують впливати зараз», - вважає один із трейдерів з центрального регіону країни.

Прайси гуртових трейдерів тим часом не поспішають холонути. Згідно з даними моніторингу Консалтингової групи «А-95», станом на 28 лютого середня вартість скрапленого газу за умови доставки FCA в країні становить 46 360 грн/т, що лише на 1 650 грн нижче за рівень 22 лютого після ажіотажного аукціону.