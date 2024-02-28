Фінансові новини
- |
- 28.02.24
- |
- 17:17
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Ви ніколи не перетнете океан, якщо не наберетеся мужності втратити берег з поля зору"
Христофор Колумб
Тижневі обсяги автомобільного імпорту пального в Україну впали до 20-місячного мінімуму
15:50 28.02.2024 |
Минулого тижня, який закінчився 25 лютого, обсяги імпорту дизельного пального й бензину автомобільним транспортом упали до 17,2 тис. тонн, свідчать дані Консалтингової групи «А-95». Менше машинами завозилося лише у травні 2022 року, коли ринок перебував в активній фазі перебудови ланцюжків постачань унаслідок початку повномасштабної війни росії проти України.
Найбільше падіння обсягів постачань спостерігалося у польських і балтійських компаній, відвантаження яких критично залежать від ситуації на польсько-українському кордоні. Протягом останніх чотирьох тижнів обсяги розмитнення дизпального й бензину, що надходить із Польщі, Латвії й Литви, скоротилися майже в 4 рази, до 5,5 тис. тонн.
Страйк, який 20 лютого розпочали фермери, сильно б'є по обсягах продажів польських паливних компаній. «Днями ми зняли обмеження на реалізацію палива, що призначалося для українських покупців, на внутрішній ринок», - повідомив один із польських трейдерів. Надходження бензину з польських базисів були трохи більшими за нуль - минулого тижня в Україну доїхало лише чотири бензовози, які привезли 90 тонн палива.
Не солодко доводиться й балтійським постачальникам. За останні чотири тижні автомобільні відвантаження бензину з Латвії й Литви впали втричі - до 0,7 тис. тонн, дизпального - в 4 рази, до 3,6 тис. тонн. Через зменшення продажів Orlen Lietuva був змушений коригувати графік роботи терміналу KN Energies у Маріямполі. «Ще в січні була можливість відвантажитися у суботу, але нещодавно Orlen повідомив, що термніал перейшов на п'ятиденний графік роботи», - каже один з українських трейдерів.
Падіння темпів автомобільних відвантажень нафтопродуктів з Польщі й країн Балтії не чинять значного впливу на баланс українського паливного ринку, оскільки залізничні постачання й імпорт з південних базисів компенсують ефект блокування кордону. Крім того, в лютому обсяги продажів палива в Україні сезонно низькі. Таким чином, скорочення споживання відбувається за рахунок випадіння з українського ринку польських і балтійських обсягів палива. Тож тамтешні трейдери мають «подякувати» польським фермерам за співпрацю.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Закон про корпуправління держкомпаніями запроваджує новий інструмент - листи очікувань власника - заступник міністра економіки
ТОП-НОВИНИ
|Європарламент проголосував за виділення 50 млрд євро Україні
|Макрон оголосив про створення коаліції для постачання Україні ракет великої дальності
|Дрони, боєприпаси і не тільки. Німеччина передала Україні нову військову допомогу
|Новим головою НАЗК обрали Віктора Павлущика
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Столичний навчальний центр Experts Club разом з Art Gallery Universe відкрив програму арт-терапії для постраждалих від ПТСР
У РУБРИЦІ
|Київстар, Vodafone і lifecell хочуть отримати додаткові частоти. Буде конкурс
|Україна остаточно перейшла на європейські правила торгівлі електроенергією
|Україна отримала понад 700 мільйонів доларів від Світового банку
|Перша партія пшениці з України в межах ініціативи Grain from Ukraine прибула до Судану
|Тижневі обсяги автомобільного імпорту пального в Україну впали до 20-місячного мінімуму
|Промисловість у січні збільшила споживання е/е на 27% - Міненерго
Бізнес
|Google поступово замінює Assistant на Gemini на Android-пристроях
|NVIDIA випускає графічні процесори для ноутбуків RTX 500 і 1000 покоління Ada для штучного інтелекту на ходу
|В Google Docs додали функцію рукописних приміток
|HONOR Magic6 Pro побив 3 рекорди на DxOMark
|Нова фарба для літаків допоможе зменшити викиди вуглекислого газу
|Науковці презентували розумні рукавички з тактильним зв'язком
|Sony працює над сумісністю гарнітури PS VR2 з персональними комп'ютерами