Тижневі обсяги автомобільного імпорту пального в Україну впали до 20-місячного мінімуму

Минулого тижня, який закінчився 25 лютого, обсяги імпорту дизельного пального й бензину автомобільним транспортом упали до 17,2 тис. тонн, свідчать дані Консалтингової групи «А-95». Менше машинами завозилося лише у травні 2022 року, коли ринок перебував в активній фазі перебудови ланцюжків постачань унаслідок початку повномасштабної війни росії проти України.

Найбільше падіння обсягів постачань спостерігалося у польських і балтійських компаній, відвантаження яких критично залежать від ситуації на польсько-українському кордоні. Протягом останніх чотирьох тижнів обсяги розмитнення дизпального й бензину, що надходить із Польщі, Латвії й Литви, скоротилися майже в 4 рази, до 5,5 тис. тонн.

Страйк, який 20 лютого розпочали фермери, сильно б'є по обсягах продажів польських паливних компаній. «Днями ми зняли обмеження на реалізацію палива, що призначалося для українських покупців, на внутрішній ринок», - повідомив один із польських трейдерів. Надходження бензину з польських базисів були трохи більшими за нуль - минулого тижня в Україну доїхало лише чотири бензовози, які привезли 90 тонн палива.

Не солодко доводиться й балтійським постачальникам. За останні чотири тижні автомобільні відвантаження бензину з Латвії й Литви впали втричі - до 0,7 тис. тонн, дизпального - в 4 рази, до 3,6 тис. тонн. Через зменшення продажів Orlen Lietuva був змушений коригувати графік роботи терміналу KN Energies у Маріямполі. «Ще в січні була можливість відвантажитися у суботу, але нещодавно Orlen повідомив, що термніал перейшов на п'ятиденний графік роботи», - каже один з українських трейдерів.

Падіння темпів автомобільних відвантажень нафтопродуктів з Польщі й країн Балтії не чинять значного впливу на баланс українського паливного ринку, оскільки залізничні постачання й імпорт з південних базисів компенсують ефект блокування кордону. Крім того, в лютому обсяги продажів палива в Україні сезонно низькі. Таким чином, скорочення споживання відбувається за рахунок випадіння з українського ринку польських і балтійських обсягів палива. Тож тамтешні трейдери мають «подякувати» польським фермерам за співпрацю.