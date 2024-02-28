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Нафта посилила зниження, Brent опустилася нижче $83 за барель
14:50 28.02.2024 |
Зниження цін на нафту прискорилося вдень у середу, інвестори оцінюють дані Американського інституту нафти (API), що показали зростання запасів цієї сировини в США минулого тижня.
Вартість квітневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures на 13:35 EET знизилася на $0,70 (0,84%), до $82,95 за барель.
Ф'ючерси на WTI на квітень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшали на цей час на $0,74 (0,94%), до $78,13 за барель.
У вівторок Brent подорожчала на 1,4%, WTI - на 1,7%.
За оцінками API, резерви нафти в Штатах збільшилися четвертий тиждень поспіль - на 8,428 млн барелів. Офіційні дані про запаси нафти й нафтопродуктів у США буде опубліковано в середу о 17:30 кч, опитані Trading Economics аналітики прогнозують, що вони вкажуть на підйом запасів нафти на 2,7 млн барелів.
"Більше, ніж очікувалося, зростання запасів у Штатах вивело продавців на перший план", - зазначив Оле Гансен із Saxo Bank A/S.
Негативними чинниками для ринку нафти в середу також є зниження світових фондових індексів і зміцнення долара.
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