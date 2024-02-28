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АНАЛІТИКА

Нафта перейшла до слабкого зниження, Brent торгується близько $82,4 за барель

 

Нафтові котирування почали помірно опускатися під час денних торгів у вівторок після зростання напередодні.

Вартість квітневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 12:57 EET знизилася на $0,17 (0,21%), до $82,36 за барель.

Ф'ючерси на WTI на квітень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшали до цього часу на $0,18 (0,23%), до $77,4 за барель.

У понеділок Brent подорожчала на 1,1%, WTI - на 1,4%.

Ціни на нафту продовжують коливатися у вузькому діапазоні, зазначають аналітики. Підтримку їм надає тривала напруженість на Близькому Сході та зусилля ОПЕК+ щодо обмеження пропозиції, тоді як тиск на котирування чинить зростання видобутку в країнах, які не входять до ОПЕК, включно зі США.

Аналітики Goldman Sachs вважають, що нафта торгуватиметься в коридорі $70-90 за барель у короткостроковій перспективі, експерти Bank of America убачають межі цього коридору біля позначок у $60 і $80 за барель.

"Ринок нафти рухається в боковику, проте показує відносно хорошу динаміку з початку року, особливо з огляду на слабкість глобального сировинного сектора", - зазначив інвестиційний стратег Standard Chartered Хан Чжун Лян.

Негативним фактором для цін на нафту є стійка інфляція в США, що знижує ймовірність швидкого зниження ключової процентної ставки Федрезерву, сказав старший аналітик ActivTrades Рікардо Евангеліста.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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