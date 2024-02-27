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АНАЛІТИКА

Ціни на нафту продовжують зростати на тлі побоювань щодо нападів на судноплавство у Червоному морі

 

Ціни на нафту у вівторок в основному зберегли зростання, досягнуте днем раніше, на тлі атак на судноплавство в Червоному морі, які посилили побоювання з приводу постачання.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 06:35 EET впали на 1 цент до $82,52 за барель, а ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) зросли на 1 цент до $77,59 за барель.

"Занепокоєння з приводу перебоїв у судноплавстві в Червоному морі підтримало відновлення цін на сиру нафту відразу, компенсуючи агресивнішу позицію ФРС, яка нині чинить тиск на попит", - сказав Тоні Сікамор, аналітик IG у Сіднеї.

Напади хуситів, які підтримуються Іраном, на підтримку палестинців призвели до збільшення тарифів на фрахт та часу доставки. У понеділок Центральне командування США заявило, що 24 лютого хусити безуспішно випустили ракету по нафтовому танкеру Torm Thor під прапором США в Аденській затоці.

Президент США Джо Байден заявив у понеділок, що сподівається на те, що припинення вогню у конфлікті між Ізраїлем та ХАМАС у секторі Газа розпочнеться наступного понеділка. Публічно Ізраїль і ХАМАС продовжували займати різні позиції щодо можливого перемир'я, звинувачуючи один одного в затримках.

Обидва бенчмарка в понеділок зросли більш ніж на 1% після падіння на 2%-3% за попередній тиждень, оскільки ринки врахували велику ймовірність того, що зниження ставок може зайняти більше часу.

Президент Федерального резервного банку Канзас-Сіті Джеффрі Шмід у понеділок використав дебютну промову про політику, щоб дати зрозуміти, що він, як і більшість його колег із центрального банку, не поспішає знижувати відсоткові ставки. Високі витрати на позики зазвичай знижують економічне зростання і попит на нафту.

Ціни на нафту також отримали підтримку у вівторок на тлі покращення попиту у Китаї.

«Занепокоєння щодо попиту в Китаї слабшає, оскільки нафтопереробні заводи продовжують активно закуповувати нафту на фізичному ринку після буму подорожей на честь Місячного Нового року. І це незважаючи на те, що вони запланували більше зупинок на технічне обслуговування, ніж зазвичай», - йдеться у записці аналітиків ANZ Bank.

У центрі уваги ринку цього дня будуть щотижневі дані галузевої групи Американського інституту нафти про запаси нафти в США, які мають бути опубліковані о 23:30 EET.

Аналітики, опитані Reuters у понеділок, підрахували, що запаси сирої нафти зросли приблизно на 1,8 мільйона барелів за тиждень до 23 лютого.
За матеріалами: investing.com
 

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