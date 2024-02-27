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Пальне активно дорожчає на АЗС економ-сегменту

Пальне активно дорожчає на АЗС економ-сегменту

 Динаміка роздрібних цін на пальне у лютому 2024 р., грн/л

Роздрібні ціни на пальне продовжують зростати під тиском дрібногуртових цін на пальне. Ця хвиля, як і раніше, переважно котиться заправками нижнього цінового діапазону. Водночас АЗС середнього й преміального сегментів поки тримаються без змін, свідчать дані Консалтингової групи «А-95».

Середня вартість бензину марки А-95 зросла на 0,29 грн/л, до 51,37 грн/л, А-95+ - на 0,37 грн/л, до 54,76 грн/л, дизпального - на 0,44 грн/л, до 51,77 грн/л.

У місячній динаміці за лютий вартість А-95 збільшилася на 0,63 грн/л, А-95+ - на 0,53 грн/л, ДП - на 0,95 грн/л.

Найбільше здорожчав А-95 у мережах «Укр-Петроль», RLS, «Фактор», VostokGaz — на 1 грн/л, найменше — у мережі групи «Приват» — на 0,16 грн/л (див. табл.).

Дизельне пальне найбільше додало в ціні — 1,5 грн/л — у мережі RLS, до 48,80 грн/л, найменше — 0,17 грн/л — в U.GO, до 49,94 грн/л.

Одразу на 3 грн/л здорожчав дизель на АЗК «БРСМ-Нафти» в Запорізькій області. Ціна на бензин у цьому регіоні також зросла максимально у мережі — на 1,80 грн/л. У результаті середній рівень у оператора зріс на 0,31 грн/л, до 48,90 грн/л, ДП — на 0,63 грн/л, до 49,05 грн/л.

Продовжили зростати ціни на бензин в «Укрнафті». За тиждень бензини здорожчали на 0,50 грн/л: А-95 – до 49,40 грн/л, А-95+ — до 51,40 грн/л. Цінник дизельного пального збільшився на 1 грн/л, до 50,90 грн/л. 

З відомих мереж здорожчання пального зафіксовано в Shell і АМІС: А-95 додав до ціни 0,23-0,55 грн/л, А-95+ — 0,30-0,40 грн/л, ДП — 0,27-0,50 грн/л. Нижня межа діапазону відповідає приросту в АМІС, верхня — у Shell.

Зростання ціни на пальне в дискаунт-сегменті призводить до зменшення спреду між ними і «преміальними» колегами. Так, станом на 26 лютого різниця для бензину марки А-95 становить 6,91 грн/л, дизельного пального — 5,87 грн/л.

Зі слів представників паливних компаній, попит на пальне залишається млявим, хоча у багатьох були сподівання на активізацію після провалу проливів у грудні й січні. Зараз ці надії автоматично перейшли на березень.

Щодо ціни, то оператори кажуть про можливість призупинення здорожчання дизельного пального.

«Якщо європейські котирування на ДП збережуть нисхідний тренд і курс долара далі не зростатиме, на поточному рівні ціни зможуть зупинитись», — вважають в одній із роздрібних мереж.

Ситуація з бензином неоднозначна. Спред між гуртовою й роздрібною цінами на бензин А-95 у лютому зменшився порівняно з січнем майже на 10%, до 6,27 грн/л, що вказує на високу ймовірність подальшого його зростання.

Роздрібні ціни з 19 по 26 лютого 2024 р., грн/л

Компанія

А-95

А-95+

ДП

26.02.24

Зм.

26.02.24

Зм.

26.02.24

Зм.

ОККО

54,99

0,00

56,99

0,00

54,99

0,00

WOG

54,99

0,00

56,99

0,00

54,99

0,00

Авіас

49,38

0,16

51,50

0,00

50,06

0,57

Укрнафта

49,40

0,50

51,40

0,50

50,90

1,00

UPG

51,10

0,50

53,10

0,50

51,20

0,50

AMIC

51,38

0,23

53,29

0,30

51,57

0,27

Shell

54,40

0,55

57,89

0,40

54,49

0,50

SOCAR

56,99

0,00

58,99

0,00

55,99

0,00

БРСМ-Нафта

48,90

0,31

    

49,05

0,63

KLO

52,29

0,00

53,69

0,00

53,69

0,30

U.GO

49,94

0,17

52,95

0,20

49,94

0,17

Автотранс

51,98

0,00

    

51,98

0,00

BVS

51,99

0,00

53,99

0,00

51,99

0,00

Chipo

50,97

0,45

    

50,75

0,35

Авантаж 7

47,95

0,00

    

49,45

0,50

Prime

49,50

0,00

    

50,90

0,00

Укр-Петроль

49,00

1,00

    

50,40

1,40

Рур груп

50,99

0,00

    

50,99

0,00

Mango

50,49

0,00

    

51,01

0,57

Ovis

51,90

0,40

54,90

0,00

51,90

0,40

VST

50,90

0,00

    

50,20

0,30

Marshal

49,00

0,00

    

49,00

0,50

Маркет

47,99

0,50

    

47,99

0,50

Олас

49,50

0,51

    

49,50

0,51

VostokGaz

50,99

1,00

    

50,99

1,00

Neftek

52,99

0,00

55,49

0,00

52,99

0,00

Кворум

48,98

0,00

    

48,98

0,00

ZOG

50,00

0,50

51,00

0,00

51,50

0,50

Катрал

50,59

0,00

    

49,99

0,00

Green Wave

50,50

0,50

    

50,20

0,50

RLS

48,90

1,00

52,50

1,00

48,80

1,50

Фактор

48,50

1,00

    

47,50

0,50

Середня ціна в Україні

51,37

0,29

54,76

0,37

51,77

0,44
За матеріалами: EnKorr
 

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