Пальне активно дорожчає на АЗС економ-сегменту

Динаміка роздрібних цін на пальне у лютому 2024 р., грн/л

Роздрібні ціни на пальне продовжують зростати під тиском дрібногуртових цін на пальне. Ця хвиля, як і раніше, переважно котиться заправками нижнього цінового діапазону. Водночас АЗС середнього й преміального сегментів поки тримаються без змін, свідчать дані Консалтингової групи «А-95».

Середня вартість бензину марки А-95 зросла на 0,29 грн/л, до 51,37 грн/л, А-95+ - на 0,37 грн/л, до 54,76 грн/л, дизпального - на 0,44 грн/л, до 51,77 грн/л.

У місячній динаміці за лютий вартість А-95 збільшилася на 0,63 грн/л, А-95+ - на 0,53 грн/л, ДП - на 0,95 грн/л.

Найбільше здорожчав А-95 у мережах «Укр-Петроль», RLS, «Фактор», VostokGaz — на 1 грн/л, найменше — у мережі групи «Приват» — на 0,16 грн/л (див. табл.).

Дизельне пальне найбільше додало в ціні — 1,5 грн/л — у мережі RLS, до 48,80 грн/л, найменше — 0,17 грн/л — в U.GO, до 49,94 грн/л.

Одразу на 3 грн/л здорожчав дизель на АЗК «БРСМ-Нафти» в Запорізькій області. Ціна на бензин у цьому регіоні також зросла максимально у мережі — на 1,80 грн/л. У результаті середній рівень у оператора зріс на 0,31 грн/л, до 48,90 грн/л, ДП — на 0,63 грн/л, до 49,05 грн/л.

Продовжили зростати ціни на бензин в «Укрнафті». За тиждень бензини здорожчали на 0,50 грн/л: А-95 – до 49,40 грн/л, А-95+ — до 51,40 грн/л. Цінник дизельного пального збільшився на 1 грн/л, до 50,90 грн/л.

З відомих мереж здорожчання пального зафіксовано в Shell і АМІС: А-95 додав до ціни 0,23-0,55 грн/л, А-95+ — 0,30-0,40 грн/л, ДП — 0,27-0,50 грн/л. Нижня межа діапазону відповідає приросту в АМІС, верхня — у Shell.

Зростання ціни на пальне в дискаунт-сегменті призводить до зменшення спреду між ними і «преміальними» колегами. Так, станом на 26 лютого різниця для бензину марки А-95 становить 6,91 грн/л, дизельного пального — 5,87 грн/л.

Зі слів представників паливних компаній, попит на пальне залишається млявим, хоча у багатьох були сподівання на активізацію після провалу проливів у грудні й січні. Зараз ці надії автоматично перейшли на березень.

Щодо ціни, то оператори кажуть про можливість призупинення здорожчання дизельного пального.

«Якщо європейські котирування на ДП збережуть нисхідний тренд і курс долара далі не зростатиме, на поточному рівні ціни зможуть зупинитись», — вважають в одній із роздрібних мереж.

Ситуація з бензином неоднозначна. Спред між гуртовою й роздрібною цінами на бензин А-95 у лютому зменшився порівняно з січнем майже на 10%, до 6,27 грн/л, що вказує на високу ймовірність подальшого його зростання.

Роздрібні ціни з 19 по 26 лютого 2024 р., грн/л

Компанія А-95 А-95+ ДП 26.02.24 Зм. 26.02.24 Зм. 26.02.24 Зм. ОККО 54,99 0,00 56,99 0,00 54,99 0,00 WOG 54,99 0,00 56,99 0,00 54,99 0,00 Авіас 49,38 0,16 51,50 0,00 50,06 0,57 Укрнафта 49,40 0,50 51,40 0,50 50,90 1,00 UPG 51,10 0,50 53,10 0,50 51,20 0,50 AMIC 51,38 0,23 53,29 0,30 51,57 0,27 Shell 54,40 0,55 57,89 0,40 54,49 0,50 SOCAR 56,99 0,00 58,99 0,00 55,99 0,00 БРСМ-Нафта 48,90 0,31 49,05 0,63 KLO 52,29 0,00 53,69 0,00 53,69 0,30 U.GO 49,94 0,17 52,95 0,20 49,94 0,17 Автотранс 51,98 0,00 51,98 0,00 BVS 51,99 0,00 53,99 0,00 51,99 0,00 Chipo 50,97 0,45 50,75 0,35 Авантаж 7 47,95 0,00 49,45 0,50 Prime 49,50 0,00 50,90 0,00 Укр-Петроль 49,00 1,00 50,40 1,40 Рур груп 50,99 0,00 50,99 0,00 Mango 50,49 0,00 51,01 0,57 Ovis 51,90 0,40 54,90 0,00 51,90 0,40 VST 50,90 0,00 50,20 0,30 Marshal 49,00 0,00 49,00 0,50 Маркет 47,99 0,50 47,99 0,50 Олас 49,50 0,51 49,50 0,51 VostokGaz 50,99 1,00 50,99 1,00 Neftek 52,99 0,00 55,49 0,00 52,99 0,00 Кворум 48,98 0,00 48,98 0,00 ZOG 50,00 0,50 51,00 0,00 51,50 0,50 Катрал 50,59 0,00 49,99 0,00 Green Wave 50,50 0,50 50,20 0,50 RLS 48,90 1,00 52,50 1,00 48,80 1,50 Фактор 48,50 1,00 47,50 0,50 Середня ціна в Україні 51,37 0,29 54,76 0,37 51,77 0,44



