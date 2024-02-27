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Пальне активно дорожчає на АЗС економ-сегменту
22:31 26.02.2024 |
Роздрібні ціни на пальне продовжують зростати під тиском дрібногуртових цін на пальне. Ця хвиля, як і раніше, переважно котиться заправками нижнього цінового діапазону. Водночас АЗС середнього й преміального сегментів поки тримаються без змін, свідчать дані Консалтингової групи «А-95».
Середня вартість бензину марки А-95 зросла на 0,29 грн/л, до 51,37 грн/л, А-95+ - на 0,37 грн/л, до 54,76 грн/л, дизпального - на 0,44 грн/л, до 51,77 грн/л.
У місячній динаміці за лютий вартість А-95 збільшилася на 0,63 грн/л, А-95+ - на 0,53 грн/л, ДП - на 0,95 грн/л.
Найбільше здорожчав А-95 у мережах «Укр-Петроль», RLS, «Фактор», VostokGaz — на 1 грн/л, найменше — у мережі групи «Приват» — на 0,16 грн/л (див. табл.).
Дизельне пальне найбільше додало в ціні — 1,5 грн/л — у мережі RLS, до 48,80 грн/л, найменше — 0,17 грн/л — в U.GO, до 49,94 грн/л.
Одразу на 3 грн/л здорожчав дизель на АЗК «БРСМ-Нафти» в Запорізькій області. Ціна на бензин у цьому регіоні також зросла максимально у мережі — на 1,80 грн/л. У результаті середній рівень у оператора зріс на 0,31 грн/л, до 48,90 грн/л, ДП — на 0,63 грн/л, до 49,05 грн/л.
Продовжили зростати ціни на бензин в «Укрнафті». За тиждень бензини здорожчали на 0,50 грн/л: А-95 – до 49,40 грн/л, А-95+ — до 51,40 грн/л. Цінник дизельного пального збільшився на 1 грн/л, до 50,90 грн/л.
З відомих мереж здорожчання пального зафіксовано в Shell і АМІС: А-95 додав до ціни 0,23-0,55 грн/л, А-95+ — 0,30-0,40 грн/л, ДП — 0,27-0,50 грн/л. Нижня межа діапазону відповідає приросту в АМІС, верхня — у Shell.
Зростання ціни на пальне в дискаунт-сегменті призводить до зменшення спреду між ними і «преміальними» колегами. Так, станом на 26 лютого різниця для бензину марки А-95 становить 6,91 грн/л, дизельного пального — 5,87 грн/л.
Зі слів представників паливних компаній, попит на пальне залишається млявим, хоча у багатьох були сподівання на активізацію після провалу проливів у грудні й січні. Зараз ці надії автоматично перейшли на березень.
Щодо ціни, то оператори кажуть про можливість призупинення здорожчання дизельного пального.
«Якщо європейські котирування на ДП збережуть нисхідний тренд і курс долара далі не зростатиме, на поточному рівні ціни зможуть зупинитись», — вважають в одній із роздрібних мереж.
Ситуація з бензином неоднозначна. Спред між гуртовою й роздрібною цінами на бензин А-95 у лютому зменшився порівняно з січнем майже на 10%, до 6,27 грн/л, що вказує на високу ймовірність подальшого його зростання.
Роздрібні ціни з 19 по 26 лютого 2024 р., грн/л
|
Компанія
|
А-95
|
А-95+
|
ДП
|
26.02.24
|
Зм.
|
26.02.24
|
Зм.
|
26.02.24
|
Зм.
|
ОККО
|
54,99
|
0,00
|
56,99
|
0,00
|
54,99
|
0,00
|
WOG
|
54,99
|
0,00
|
56,99
|
0,00
|
54,99
|
0,00
|
Авіас
|
49,38
|
0,16
|
51,50
|
0,00
|
50,06
|
0,57
|
Укрнафта
|
49,40
|
0,50
|
51,40
|
0,50
|
50,90
|
1,00
|
UPG
|
51,10
|
0,50
|
53,10
|
0,50
|
51,20
|
0,50
|
AMIC
|
51,38
|
0,23
|
53,29
|
0,30
|
51,57
|
0,27
|
Shell
|
54,40
|
0,55
|
57,89
|
0,40
|
54,49
|
0,50
|
SOCAR
|
56,99
|
0,00
|
58,99
|
0,00
|
55,99
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
48,90
|
0,31
|
49,05
|
0,63
|
KLO
|
52,29
|
0,00
|
53,69
|
0,00
|
53,69
|
0,30
|
U.GO
|
49,94
|
0,17
|
52,95
|
0,20
|
49,94
|
0,17
|
Автотранс
|
51,98
|
0,00
|
51,98
|
0,00
|
BVS
|
51,99
|
0,00
|
53,99
|
0,00
|
51,99
|
0,00
|
Chipo
|
50,97
|
0,45
|
50,75
|
0,35
|
Авантаж 7
|
47,95
|
0,00
|
49,45
|
0,50
|
Prime
|
49,50
|
0,00
|
50,90
|
0,00
|
Укр-Петроль
|
49,00
|
1,00
|
50,40
|
1,40
|
Рур груп
|
50,99
|
0,00
|
50,99
|
0,00
|
Mango
|
50,49
|
0,00
|
51,01
|
0,57
|
Ovis
|
51,90
|
0,40
|
54,90
|
0,00
|
51,90
|
0,40
|
VST
|
50,90
|
0,00
|
50,20
|
0,30
|
Marshal
|
49,00
|
0,00
|
49,00
|
0,50
|
Маркет
|
47,99
|
0,50
|
47,99
|
0,50
|
Олас
|
49,50
|
0,51
|
49,50
|
0,51
|
VostokGaz
|
50,99
|
1,00
|
50,99
|
1,00
|
Neftek
|
52,99
|
0,00
|
55,49
|
0,00
|
52,99
|
0,00
|
Кворум
|
48,98
|
0,00
|
48,98
|
0,00
|
ZOG
|
50,00
|
0,50
|
51,00
|
0,00
|
51,50
|
0,50
|
Катрал
|
50,59
|
0,00
|
49,99
|
0,00
|
Green Wave
|
50,50
|
0,50
|
50,20
|
0,50
|
RLS
|
48,90
|
1,00
|
52,50
|
1,00
|
48,80
|
1,50
|
Фактор
|
48,50
|
1,00
|
47,50
|
0,50
|
Середня ціна в Україні
|
51,37
|
0,29
|
54,76
|
0,37
|
51,77
|
0,44
|
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