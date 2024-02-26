Наближається до 28 грн/л: автогаз за вихідні здорожчав

Скраплений автомобільний газ у період з 23 по 26 лютого у мережах АЗС здорожчав у середньому на 27 коп./л, до 27,87 грн/л. Про це свідчать дані Консалтингової групи «А-95».

У мережі групи «Приват» вартість газу в середньому зросла на 0,87 грн/л, до 27,62 грн/л. Максимальне збільшення у мережі було зафіксовано в Чернігівській області: 1,1 грн/л. Там вартість цього ресурсу становить 26,49 грн/л.

На станціях SOCAR, Mango, Neftek, Chipo й RLS автогаз здорожчав на 50 коп./л.

Такі мережі як Shell, VST, Ovis, Luxwen та інші переглянули цінники у бік збільшення на 0,4-1 грн/л (див. табл.).

Разом із цим дискаунт-мережа «Авантаж», продукт якої минулого тижня здорожчав на 1,5 грн/л, на вихідних знизила ціну на 50 коп./л (25,95 грн/л).

Як повідомляв enkorr, оператори одностайно прогнозують подальше здорожчання автогазу через стрибок цін у гуртовому сегменті. На їх погляд, ціна вроздріб може зрости до 30 грн/л.

Зміна роздрібних цін на газ на АЗК з 23 по 26 лютого 2024 р., грн/л: