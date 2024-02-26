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Наближається до 28 грн/л: автогаз за вихідні здорожчав
14:34 26.02.2024 |
Скраплений автомобільний газ у період з 23 по 26 лютого у мережах АЗС здорожчав у середньому на 27 коп./л, до 27,87 грн/л. Про це свідчать дані Консалтингової групи «А-95».
У мережі групи «Приват» вартість газу в середньому зросла на 0,87 грн/л, до 27,62 грн/л. Максимальне збільшення у мережі було зафіксовано в Чернігівській області: 1,1 грн/л. Там вартість цього ресурсу становить 26,49 грн/л.
На станціях SOCAR, Mango, Neftek, Chipo й RLS автогаз здорожчав на 50 коп./л.
Такі мережі як Shell, VST, Ovis, Luxwen та інші переглянули цінники у бік збільшення на 0,4-1 грн/л (див. табл.).
Разом із цим дискаунт-мережа «Авантаж», продукт якої минулого тижня здорожчав на 1,5 грн/л, на вихідних знизила ціну на 50 коп./л (25,95 грн/л).
Як повідомляв enkorr, оператори одностайно прогнозують подальше здорожчання автогазу через стрибок цін у гуртовому сегменті. На їх погляд, ціна вроздріб може зрости до 30 грн/л.
Зміна роздрібних цін на газ на АЗК з 23 по 26 лютого 2024 р., грн/л:
|
Компанія
|
LPG
|
Ціна
|
Зм.
|
ОККО
|
28,64
|
0,00
|
WOG
|
28,61
|
0,00
|
Mango
|
28,53
|
0,50
|
SOCAR
|
28,49
|
0,50
|
Neftek
|
28,49
|
0,50
|
KLO
|
28,29
|
0,00
|
Shell
|
28,06
|
0,40
|
ZOG
|
28,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
27,90
|
0,00
|
VST
|
27,80
|
0,90
|
Ovis
|
27,80
|
1,01
|
Автотранс
|
27,68
|
0,20
|
Авіас
|
27,62
|
0,87
|
UPG
|
27,61
|
0,51
|
VostokGaz
|
27,59
|
0,60
|
AMIC
|
27,55
|
0,56
|
BVS
|
27,49
|
0,00
|
Luxwen
|
27,49
|
0,90
|
Chipo
|
27,40
|
0,50
|
U.GO
|
27,37
|
0,10
|
Олас
|
27,20
|
0,00
|
Рур груп
|
27,00
|
0,00
|
Rodnik
|
26,99
|
0,00
|
Motto
|
26,98
|
0,00
|
Кворум
|
26,98
|
0,20
|
БРСМ-Нафта
|
26,96
|
0,22
|
RLS
|
26,90
|
0,50
|
Катрал
|
26,77
|
0,00
|
Marshal
|
26,74
|
0,20
|
Green Wave
|
26,20
|
0,30
|
Авантаж 7
|
25,95
|
-0,50
|
Середня ціна в Україні
|
27,87
|
0,27
|
|
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