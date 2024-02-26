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АНАЛІТИКА

Наближається до 28 грн/л: автогаз за вихідні здорожчав

 

Скраплений автомобільний газ у період з 23 по 26 лютого у мережах АЗС здорожчав у середньому на 27 коп./л, до 27,87 грн/л. Про це свідчать дані Консалтингової групи «А-95».

У мережі групи «Приват» вартість газу в середньому зросла на 0,87 грн/л, до 27,62 грн/л. Максимальне збільшення у мережі було зафіксовано в Чернігівській  області: 1,1 грн/л. Там вартість цього ресурсу становить 26,49 грн/л.

На станціях SOCAR, Mango, Neftek, Chipo й RLS автогаз здорожчав на 50 коп./л.

Такі мережі як Shell, VST, Ovis, Luxwen та інші переглянули цінники у бік збільшення на 0,4-1 грн/л (див. табл.).

Разом із цим дискаунт-мережа «Авантаж», продукт якої минулого тижня здорожчав на 1,5 грн/л, на вихідних знизила ціну на 50 коп./л (25,95 грн/л).

Як повідомляв enkorr, оператори одностайно прогнозують подальше здорожчання автогазу через стрибок цін у гуртовому сегменті. На їх погляд, ціна вроздріб може зрости до 30 грн/л.

Зміна роздрібних цін на газ на АЗК з 23 по 26 лютого 2024 р., грн/л:

Компанія

LPG

Ціна

Зм.

ОККО

28,64

0,00

WOG

28,61

0,00

Mango

28,53

0,50

SOCAR

28,49

0,50

Neftek

28,49

0,50

KLO

28,29

0,00

Shell

28,06

0,40

ZOG

28,00

0,00

Укрнафта

27,90

0,00

VST

27,80

0,90

Ovis

27,80

1,01

Автотранс

27,68

0,20

Авіас

27,62

0,87

UPG

27,61

0,51

VostokGaz

27,59

0,60

AMIC

27,55

0,56

BVS

27,49

0,00

Luxwen

27,49

0,90

Chipo

27,40

0,50

U.GO

27,37

0,10

Олас

27,20

0,00

Рур груп

27,00

0,00

Rodnik

26,99

0,00

Motto

26,98

0,00

Кворум

26,98

0,20

БРСМ-Нафта

26,96

0,22

RLS

26,90

0,50

Катрал

26,77

0,00

Marshal

26,74

0,20

Green Wave

26,20

0,30

Авантаж 7

25,95

-0,50

Середня ціна в Україні

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0,27
За матеріалами: EnKorr
 

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