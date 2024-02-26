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АНАЛІТИКА

Нафта продовжує дешевшати, Brent торгується близько $81,35 за барель

 

Зниження цін на нафту триває вдень у понеділок.

Вартість квітневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 13:13 EET знизилася на $0,27 (0,33%), до $81,35 за барель.

Ф'ючерси на WTI на квітень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшали до цього часу на $0,21 (0,27%), до $76,28 за барель.

За минулий тиждень обидві марки впали в ціні більш ніж на 2% на тлі заяв керівників Федеральної резервної системи (ФРС) про те, що вони не мають наміру поспішати зі зниженням ключової процентної ставки. Це викликало зміцнення долара і негативно позначилося на котируваннях сировинних товарів, включно з нафтою.

Учасники ринку також очікують зустрічі ОПЕК+, на якій обговорюватимуть продовження обмежень на нафтовидобуток ще на один квартал.

"Ми все ще очікуємо, що ОПЕК+ продовжить скорочення видобутку на другий квартал 2024 року і почне поступово скасовувати їх лише в третьому кварталі", - написали аналітики Goldman Sachs.

Банк вважає, що ціни на нафту коливатимуться в діапазоні від $70 до $90 за барель.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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