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АНАЛІТИКА

Бензин у гурті зростає під впливом котирувань

Бензин у гурті зростає під впливом котирувань

 

Протягом тижня вартість дрібногуртових партій бензину продовжила зростати. Це зумовлено зростанням європейських котирувань на цей вид пального і послабленням курсу гривні щодо долара.

Так, із 1 по 22 лютого середня вартість ресурсу в Європі зросла на $33/т, або 1,14 грн/л, з урахуванням курсу долара станом на 23 лютого.

Бензин у гурті зростає під впливом котирувань

 

Згідно з даними моніторингу Консалтингової групи «А-95», за тиждень середня вартість бензину А-92 зросла на 0,25 грн/л, до 43,50 грн/л, А-95 - на 0,50 грн/л, до 45,50 грн/л. Протягом лютого бензин А-92 додав до ціни 1,25 грн/л, 95-ий - 1 грн/л.

Ситуація на українсько-польському кордоні залишається складною. Це приводить до зниження частки автомобільних постачань бензину з Польщі й країн Балтії в загальному імпорті цього пального: 2023 року цей показник становив 25%, а за січень і частину лютого 2024-го - лише 11%.

З 9 лютого, коли польські фермери розпочали блокаду кордону, середньодобове постачання цього виду пального з Польщі й країн Балтії автомобільним транспортом зменшилося на 42%, до 18 т.

Як раніше повідомляв enkorr, у паливних компаніях вважають, що блокування не вплине на ринок.

Бензин у гурті зростає під впливом котирувань

 

Зазначимо, що наступного тижня ціна на бензин виробництва Orlen Lietuva зменшиться. Зі слів представників паливних компаній за тижневими протоколами бензин здешевшає на $6/т. На це зокрема оперативно зреагувала УНТК, зменшивши ціни на 0,40 грн/л, до 42,60 грн/л.

***

Наразі на вартість бензину впливає зовнішній ринок і валютний курс. Ні перший чинник, ні другий передбачити практично неможливо. Та поки попит на ресурс залишатиметься низьким, він стримуватиме вищезазначені чинники від повноцінного впливу.

Зростання цін на бензин у гурті, яке розпочалося у першій декаді лютого, вже позначається на стелах АЗК. Спред між гуртовою й роздрібною цінами на бензин А-95 у лютому зменшився порівняно з січнем майже на 10%, до 6,27 грн/л, що також вказує на високу ймовірність подальшого зростання.
За матеріалами: EnKorr
 

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