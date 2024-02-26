Бензин у гурті зростає під впливом котирувань

Протягом тижня вартість дрібногуртових партій бензину продовжила зростати. Це зумовлено зростанням європейських котирувань на цей вид пального і послабленням курсу гривні щодо долара.

Так, із 1 по 22 лютого середня вартість ресурсу в Європі зросла на $33/т, або 1,14 грн/л, з урахуванням курсу долара станом на 23 лютого.

Згідно з даними моніторингу Консалтингової групи «А-95», за тиждень середня вартість бензину А-92 зросла на 0,25 грн/л, до 43,50 грн/л, А-95 - на 0,50 грн/л, до 45,50 грн/л. Протягом лютого бензин А-92 додав до ціни 1,25 грн/л, 95-ий - 1 грн/л.

Ситуація на українсько-польському кордоні залишається складною. Це приводить до зниження частки автомобільних постачань бензину з Польщі й країн Балтії в загальному імпорті цього пального: 2023 року цей показник становив 25%, а за січень і частину лютого 2024-го - лише 11%.

З 9 лютого, коли польські фермери розпочали блокаду кордону, середньодобове постачання цього виду пального з Польщі й країн Балтії автомобільним транспортом зменшилося на 42%, до 18 т.

Як раніше повідомляв enkorr, у паливних компаніях вважають, що блокування не вплине на ринок.

Зазначимо, що наступного тижня ціна на бензин виробництва Orlen Lietuva зменшиться. Зі слів представників паливних компаній за тижневими протоколами бензин здешевшає на $6/т. На це зокрема оперативно зреагувала УНТК, зменшивши ціни на 0,40 грн/л, до 42,60 грн/л.

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Наразі на вартість бензину впливає зовнішній ринок і валютний курс. Ні перший чинник, ні другий передбачити практично неможливо. Та поки попит на ресурс залишатиметься низьким, він стримуватиме вищезазначені чинники від повноцінного впливу.

Зростання цін на бензин у гурті, яке розпочалося у першій декаді лютого, вже позначається на стелах АЗК. Спред між гуртовою й роздрібною цінами на бензин А-95 у лютому зменшився порівняно з січнем майже на 10%, до 6,27 грн/л, що також вказує на високу ймовірність подальшого зростання.